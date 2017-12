Feddal quiere "jugar el derbi aunque sea cojo"

Zouhair Feddal está apercibido de sanción. Esa amenaza la tiene muy presente el central marroquí, que sabe que el derbi está a la vuelta de la esquina, un partido que no se quiere perder por nada del mundo. "La verdad es que estoy un poco cagado (risas). Es una pena porque también me gustaría jugar contra el Athletic, que es un partido muy bueno, pero no quiero pensar en eso, porque cuanto más piensa, antes suceden las cosas. Tengo cuatro amarillas, estoy a disposición del míster e intentaré llegar limpio al derbi, porque yo quiero jugarlo como sea, cojo o como sea", ha confesado hoy en Radio Marca el central marroquí, de lo que se desprende que es más que probable que ante el Málaga vez su quinta tarjeta amarilla del ciclo para llegar así 'limpio' al clásico hispalense, del que destacó la pasión con la que se vive. "Antes de firmar este verano yo ya seguía al Betis porque casi llego aquí cuando estaba en el San Roque. Cada dos meses más o menos me informaba de cómo iba el equipo y sé lo que es el derbi para los béticos. Para muchos béticos esto es religión, hay que vivirlo intensamente y darle una alegría a la afición".

No obstante, antes de esa importante cita ante el Sevilla, el conjunto de La Palmera tiene la obligación de reencontrarse con la victoria, algo que no consigue desde el pasado 21 de octubre. La primera oportunidad será este lunes ante el Málaga, una ocasión pintiparada, en opinión del central verdiblanco. "Yo creo mucho en el trabajo, porque toda mi vida se ha basado en eso. No te voy a poner excusas a lo que está pasando. El equipo está trabajando bien, está muy unido, las sensaciones no han sido muy buenas, pero ante el Atlético encontramos nuestro camino, y ahora tenemos que enfocarnos en conseguir los tres puntos. Estamos con muchas ganas, pero con la mente muy fría. Es el momento de romper una racha negativa. El lunes hay que ir a por todas".

En este mismo sentido, Feddal señaló que seguirán con el plan establecido por el técnico, al que cree que le deben un triunfo: "El míster tiene una idea muy clara y nosotros la interpretamos muy bien. Lo que nos transmite está muy claro. Vamos todos a una, estamos todos en el mismo barco, pero ya te digo que esto lo sacamos yendo de la mano todos juntos. Estamos necesitamos de puntos y el míster necesita también una alegría, porque no lo está pasando bien.

Tenemos que sacar una alegría como sea".

En cuanto a la lesión que le ha mantenido alejado de los terrenos de juego casi dos meses, Feddal confesó que "las sensaciones" ahora mismo "son muy buenas", que ha desaparecido "prácticamente el dolor", algo que espera que siga siendo así, entre otros motivos porque antes del verano espera "ganarse un puesto" en su selección, que disputará el Mundial de Rusia.