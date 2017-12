Gabigol, sin noticias del Betis, quiere regresar a Brasil

El Betis no se cierra la puerta a refuerzos en el mercado invernal, tampoco en la delantera pese a la vuelta de Rubén Castro a partir del 1 de enero. El periodo de baja 'sine die' de Tonny Sanabria preocupa en Heliópolis y es por ello que están pendientes de alguna oportunidad de mercado que pueda surgir.

Uno de los atacantes vinculados con los verdiblancos ha sido el brasileño Gabriel Barbosa 'Gabigol'. El punta, cedido por el Inter en el Benfica, volverá en enero a Milán ante las escasas oportunidades que se le están presentando en Lisboa. Todas las partes están de acuerdo es que la mejor solución es buscar un nuevo destino para el jugador, y es ahí donde ha aparecido el nombre del Betis, junto al de equipos como el Santos o el Flamengo.

A priori, que el jugador continúe en Europa es la opción deseada por el Inter pero parece que el jugador no piensa lo mismo. Según ha podido conocer ESTADIO Deportivo, el representante de Gabigol no ha tenido noticias del Betis, quien además desvela que el objetivo del ariete no es otro que volver a Brasil, donde tiene varias propuestas y donde el jugador cree que puede volver a dar su mejor versión de forma inmediata.

A las puertas de un Mundial, Gabigol cree que jugando en Brasil puede tener más opciones de estar en Rusia. Sin embargo, el Santos no parece dispuesto a tirar la casa por la ventana para conseguir al delantero. "Suponiendo que el Inter pague la mitad de su salario, la otra mitad es una cifra que no podemos asumir. Hablé con el padre del chico y sabe lo que podemos pagar. Al Inter le ofrecemos dar espacio a un suplente que se está devaluando. Nosotros no ganamos nada porque el jugador no se va a quedar. Tenemos el beneficio de lo que pueda dar en el campo y su atractivo por la identificación con la hinchada. Pero no voy a sacrificar al Santos ni por Gabigol ni por nadie", ha declarado el presidente del Santos, José Carlos Peres, en GloboEsporte.

El Flamengo parece pues, que se queda como gran y único candidato, por el momento, en la carrera por Gabigol, de hecho, ya se han producido los primeros contactos entre las partes. Así pues, el futuro de Gabigol apunta a Brasil.