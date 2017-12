Tello, con el grupo; Javi García aún no

Al menos una buena noticia en esta semana cargada de contratiempos en forma de lesiones para Quique Setién. El técnico cántabro del Betis pudo contar ayer en la sesión de entrenamientos con el extremo catalán Cristian Tello.

El ex del F.C. Barcelona no se había ejercitado aún con el grupo en las dos sesiones -lunes y miércoles- que había completado ya el equipo. Un golpe en el partido contra el Atlético le dejó fuera de juego y hasta ayer mismo no pudo sumarse al trabajo con normalidad, con lo que, por esa parte, Setién respira aliviado. No lo hace aún con Javi García. El centrocampista muleño sigue trabajando en solitario tratando de recuperarse de las molestias en las espalda que arrastra desde el partido contra Las Palmas.

Con la baja de Guardado por lesión (y sanción) para el partido de Málaga de este lunes, su recuperación cobra más importancia si cabe, de ahí que estarán muy pendientes de su evolución en las próximas horas.

Quienes sí trabajaron con absoluta normalidad fueron Fabián Ruiz y Riza Durmisi. Ambos acabaron la sesión del miércoles con sendos golpes, pero parece que ayer quedaron atrás y, en principio, no tendrán problemas para estar a disposición del entrenador para el partido contra el Málaga en La Rosaleda del lunes. Hoy, la plantilla volverá al trabajo a partir de las 11:00 horas en la Ciudad Deportiva.