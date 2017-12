Tello: "Rubén Castro nos va a aportar muchísimo"

La grave lesión de Tonny Sanabria se ha unido a la larga sequía de Sergio León, por lo que en el vestuario espera, además de esperar que el palmeño recupere su olfato, que se reabra el mercado y el club pueda inscribir a Rubén Castro. "Nos va a aportar muchísimo, todos sabemos de la calidad y el gol que tiene. Nos va a aportar mucho. Dará también mucha competencia a los delanteros que tengamos cuando él se incorpore", ha comentado Cristian Tello en los micrófonos de Canal Sur Radio.

El extremo, que ha terminado por convencer a Quique Setién, tras elevar su nivel, reconoce el mal momento del equipo. "Ha habido un período de partidos malos, no hemos salido con la intensidad que debíamos. Ante el Atlético, dimos un paso adelante en cuanto a personalidad, y ésa es la dinámica que debemos seguir. Estamos con muchísima confianza para el partido del lunes. Es el camino", ha valorado el de Sabadell, quien, no obstante, advierte: "Aún debemos hacer mucho más para volver al nivel que tuvimos al comienzo de la temporada". "En estos dos partidos que hay antes del parón hay que morir e intentar conseguir los seis puntos en juego. Hay que dar más, porque no nos sirve. Merecimos más ante el Atlético y dimos muchísimo la cara, pero hay que dar más y ya sólo pensamos en el partido contra el Málaga, que es lo más importante, sacar los tres puntos y empezar otra vez con una dinámica positiva", ha añadido.

"LaLiga está súper apretada. Nosotros venimos de una racha de no ganar en varios partidos. Si el otro día hubiéramos sumado los tres puntos ante el Atlético, hubiéramos dormido en puestos europeos. La racha es negativa, pero el equipo está haciendo bien las cosas. El inicio fue muy bueno y debemos hacer bien las cosas de nuevo para volver a lo que hicimos al comienzo", ha dicho Tello, recordando que no hay nada perdido.

Vino al Betis por Setién

"Una de las razones por las que quise venir era por el míster. Había visto jugar mucho a Las Palmas. El juego que practica el entrenador, de juego y de asociación, me gusta mucho, y mi forma de jugar se adapta muy bien. Tenemos futbolistas para jugar de varias maneras, aunque pienso que lo que el míster nos está inculcando es innegociable, porque nos ha dado éxito al principio. Lo que hay que ser es menos previsible y tener alternativas. Nos estamos adaptando bien y creo que debemos seguir en esta línea", finalizó.