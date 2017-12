El "total" respaldo de Haro a Setién

Pese a encadenar siete partidos sin ganar (seis de Liga y la dolorosa eliminación copera ante el Cádiz), el consejo de administración verdiblanco confía en la capacidad de su entrenador para sacar adelante la situación. "El entrenador se siente totalmente apoyado, vamos a seguir confiando en Quique y en los jugadores, que han dado unos partidos muy buenos. Ya estamos viendo de que se va a retomar la senda de las victorias. En el fútbol todo depende de las victorias, pero el apoyo es total a Quique, por supuesto. Cuando uno pierde no se puede ir contento, es obvio, pero estamos intentando retomar las sensaciones de los primeros partidos, donde el Betis era protagonista y ése es el Betis que queremos. Hay que sacar conclusiones positivas, pero no se puede estar contento después de perder", comentó el presidente, Ángel Haro, tras la entrega de premios DEX, en la que reconoció, no obstante, que "las victorias van urgiendo".

"Teníamos un colchón de puntos que se ha perdido y el partido ante el Málaga es muy importante. Espero que el equipo esté como el otro día y que ese partido lo saquemos adelante. Son dos partidos propicios ante Málaga y Athletic, y éste porque en casa podemos hacernos fuertes. Espero que puntuemos o ganemos los dos partidos".

En cuanto a los refuerzos invernales, Haro admitió que se buscan "cualquier opción", pero recordó que están sujetos a "una limitación presupuestaria" para traer jugadores.