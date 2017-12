Joaquín: "Me gustaría ser presidente del Betis"

Si hay un jugador que representa al Betis en la plantilla ese es Joaquín Sánchez. El jugador de El Puerto de Santa María encarna todos los valores de una entidad en la que en un futuro no muy lejano le gustaría ejercer de presidente, una aspiración que el gaditano confesó en su intervención en el programa ´El Pelotazo´ de Canal Sur Radio. "Claro que me gustaría ser presidente del Betis. Estoy contento como jugador, pero el día de mañana no se sabe. Mi sueño es seguir ligado a este club de por vida", comentó el extremo, que mira ya de reojo, como no podía ser de otra forma, la fecha del derbi ante el Sevilla, el próximo 6 de enero.

"¡Vaya día! Al final los derbis siempre son bonitos, caigan los días que caigan. Es un día especial pero lo viviremos igual. No pasaremos el día con las familias. Aunque sea temprano, nos concentrarán", reconoció, que no dudó en analizar, desde su particular y siempre optimista punto de vista, la actual situación del equipo.

"¿Que qué le pasa al Betis? Al Betis nada, ¿qué le va a pasar? Hemos cogido un bache de malos resultados y ya está. Tenemos la misma ilusión y ganas del primer día. Queremos que llegue el lunes, dar buena imagen y volver con un resultado positivo. Por lo demás, nada, el vestuario está unido, con el míster, los trabajadores...Todos somos una piña y me siento orgulloso de pertenecer a este equipo. En las malas lo estamos demostrando. Somos nosotros los que tenemos que tirar para adelante. Somos capaces de ganar el lunes y cambiar la dinámica".

En cuanto al Málaga, equipo en el que militó, el portuense destacó la buena racha de resultados que ha encadenado en los últimos encuentros. "El Málaga viene de ganar, juega en casa y no va a ser fácil. Hoy día es muy difícil ganar, pero si seguimos el camino ante el Atlético, tendremos opciones. Tenemos esa filosofía de juego e identidad", insistió, antes de aclarar que en el vestuario se ha hecho un profundo ejercicio de autocrítica. "Dentro del vestuario comentamos, tenemos nuestras charlas para buscar dónde podemos mejorar, dónde estamos fallando. Llevo 18 años aquí y al final, aunque corrijas muchas cosas y juegues de otra manera, ni es el sistema ni el equipo ni el entrenador. Es tener esa suerte, como al principio de temporada".

Para terminar, Joaquín también desveló que no hay novedad en cuanto a su renovación. "Hemos hablado pero no hay nada para anunciar. No quiero distraerme en eso, lo principal es el momento del equipo, dar un giro total de la situación", terminó.