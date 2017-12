Serra, Calderón, Caro Ledesma, Ortega Pareja apuestan por un Betis "fuerte"

Lorenzo Serra Ferrer, vicepresidente deportivo del Betis, analizaba en la radio oficial del club su paso de comprar acciones del tramo caro: "Lo he hecho para ayudar un poco; esta situación es muy buena para todo el beticismo, así que la gente que pueda tiene que colaborar para unirnos y ser más fuertes. En la parte del accionariado he querido sumarme con esta posibilidad; espero que lo hagan muchos más".

También le ha seguido Joaquín, "un hijo del Betis, deportivamente fantástico, que ha crecido a la par del beticismo; sabe lo que significa el club en esta sociedad". Por ello, está "convencido de que en el 'rush' final de su carrera deportiva se ha querido sumar también con mucho agradecimiento para aportar esta parte deportiva muy buena y estas sensaciones y sensibilidad para lo que conlleva ser fuertes accionarialmente".

Y es que el balear espera que "el Betis sea muy libre, fuerte y grande. Serán los propios pequeños accionistas los que puedan opinar y transmitir su inquietud en el día a día del club, pues el agradecimiento no solamente tiene que ser de palabra, sino de obra". En este sentido, Serra, que comprará acciones en el tramo barato para dos nietos que ya son socios, estima que "es la hora de que el Betis salga y se consolide en esta situación", para lo que aboga por pensar "en lo mejor para el club" y tener "criterio, sentimiento, ganas e ilusión para que el Betis coja la altura que le corresponde". Por eso, no ha dudado.



Gabriel Humberto Calderón: "Tenía unas acciones; es mi granito de arena"

"Ya tenía unas acciones y, ahora, he sumado más. Casi todos nacen béticos, pero los que nos hacemos por el camino es para toda la vida. Es un momento de reforzar y ayudar a ese club. Hace 34 años que conozco al Betis, que se tiene que hacer a la altura de la afición. Quiero ayudar un poquito, poner un granito de arena", explicaba sobre su gesto Gabriel Humberto Calderón.



Caro Ledesma entrará en un consejo muy afín

Joaquín Caro Ledesma, de Antea Corporación, explicaba también que su desembolso le hará entrar seguramente en el consejo. "Soy bético casi de nacimiento; he vivido distintas etapas en el Betis y, en este momento, existía la oportunidad de compartir un proyecto con una junta directiva en la que creo, por lo que he aportado mi granito de arena para ver si entre todos hacemos un Betis grande que esté donde se merece. El mundo del fútbol es difícil, pero vamos a intentarlo. Haciendo las cosas bien, al final, los resultados tienen que salir", afirmaba el empresario del sector de la prevención, añadiendo: "Hay muchos béticos cuya ilusión es estar ahí, apoyando, pero la cuestión económica a veces no nos lo permite. Nuestra empresa ha puesto los recursos para que yo pueda estar ahí; y acepté gustoso".



Juan Manuel Ortega Pareja: "Ya era hora de un accionariado diferente"

Juan Manuel Ortega Pareja, de la empresa sevillana Royse, también ha dado el gran paso: "Me lo he pensado mucho. Lo hemos hecho un poco con el corazón. Hablamos con la familia de que ya era hora que el Betis tuviera un accionariado diferente al de estos años y que entrara un poco de aire nuevo. Nuestra inversión es pequeña, simbólica; no queremos dedicarnos a esto".