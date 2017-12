Tana reconoce que hubo interés del Betis en verano

Que Pedro Tanausú Domínguez Placeres, conocido futbolísticamente como Tana, es uno de los jugadores que más le gustan a Quique Setién es una obviedad. De hecho, el grancanario fue una pieza fundamental en Las Palmas del técnico cántabro, con el que lo jugó prácticamente todo.

Tal es la predilección del preparador heliopolitano por el jugador amarillo que el pasado verano mantuvo varias conversaciones con los agentes del jugador para tratar de convencerlo para que emprendiera con él su aventura en la capital hispalense, conversaciones que el propio jugador ha desvelado ahora en declaraciones al pograma El Partidazo de Cope. "No me ha llamado ningún equipo ahora en invierno. En verano tuve alguna conversación con Setién

por medio de los representantes. Pero ahora en invierno nada, ahora estoy aquí muy contento", dijo con naturalidad el jugador, aunque sus palabras contrastan con las que hiciera en su día Quique Setién, quien llegó a afirmar con rotundidad que no se llevaría a ningún jugador de Las Palmas al Betis.