Unzué: "Guidetti no me ha pedido salir"

Juan Carlos Unzué, entrenador del Celta de Vigo, aseguró este sábado, en la víspera de recibir al Villarreal en Balaídos, que el internacional sueco John Guidetti no le ha pedido abandonar el equipo en el próximo mercado de fichajes, a pesar de las escasas oportunidades que está teniendo en Liga.

"He hablado con él, me ha hecho sentir y saber esa impaciencia que tiene pero no me ha pedido claramente salir. No tengo ninguna queja de John", explicó el técnico, para quien la grave lesión que el atacante sufrió en el último partido de la pretemporada contra el AS Roma -rotura de clavícula- le ha perjudicado. En los últimos días, el delantero ha sido ligado al Betis, entre otros.

"Esa lesión le ha marcado la temporada, y luego también está que sus compañeros están a un nivel muy alto. No tengo la sensación de que se haya entregado, aunque cuando hay un Mundial por delante a veces te entra la ansiedad de querer jugar más", comentó.

Confesó que le gustaría que no hubiese salidas en el mercado invernal, pero al mismo tiempo dijo que existe la posibilidad de que no sea así porque llegue alguna oferta económica importante o alguno de los jugadores con menos minutos quiera abandonar el Celta.

"Si se nos va algún jugador, ficharemos porque ya tenemos una plantilla corta. Independientemente de eso también podría entrar algún jugador que nos mejore lo que tenemos, pero tampoco es seguro ni es una petición porque no existe esa necesidad", reiteró.

Unzué afirmó que a medio plazo le gustaría continuar en el Celta, "sería una señal de que los resultados son buenos", y avanzó que la plantilla se marchará de vacaciones el próximo sábado 23 tras disputar el derbi contra el Deportivo y retomará el trabajo el día 30 por la tarde.