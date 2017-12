Setién habla del partido contra el Málaga, su relación con Míchel y la falta de gol

Quique Setién ha analizado el encuentro contra el Málaga. "El otro día vi bien al Málaga. Hay partidos que les he visto al Málaga y hace muchas cosas bien. Entró en una dinámica negativa de la que le está costando salir. Pero no pierde el paso. La victoria del otro día les dio un impulso enorme. Saben que están en una situación de riesgo. Espero al mejor rival posible. Intentaremos hacer las cosas bien, controlar los aspectos en los que nos hacen daño y a ver si podemos marcar y sumar", ha explicado.

Su relación con el técnico del Málaga es muy buena de sus etapas como jugadores. "Míchel y yo solemos mandarnos algún mensaje. Le he mandado mensajes de ánimo. Me alegro de su victoria del otro día aunque en la Real tengo otro amigo como Eusebio. Con Míchel tengo una buena relación de cuando jugábamos en contra incluso. Es un gran entrenador y buen chaval y espero que después de este partido le vaya todo bien", ha contado el cántabro.

Sobre la falta de gol del Betis, el técnico no se ha mostrado preocupado: "Creo que estamos creando ocasiones, aunque nos falta la lucidez del principio de temporada. Es cierto que al jugador con más acierto en esa fase de la temporada lo hemos perdido. Es normal que nos falte. Contra el Atlético nos costó generar ocasiones, pero no es fácil ante un equipo que defiende tan bien. La única forma de sumar si no es 0-0 es marcando. A ver si podemos acertar".

También le han preguntado por la situación del Betis Deportivo: "Entiendo lo que les está pasando. Le estamos haciendo un daño enorme porque raro es el día que cuatro o cinco del filial no están con nosotros. Los problemas que tiene José Juan son los mismos que yo cuando hago los partidos y los entrenamientos. En partidos de once contra once utilizo a seis del fililal y él tiene que hacer lo mismo. Las lesiones nos obligan a no poder trabajar bien durante la semana y la consecuencia es lo que vemos. Hoy no es un buen día. El Extremadura tiene mucha veteranía y el filial tiene gente en crecimiento".

El derbi: "Lo que estoy pensando es en el Málaga, no en el derbi, ni el Athletic. La realidad es que necesitamos ganar puntos. No pensamos en las rotaciones ni nada por el estilo. Que los que salgan lo hagan bien. Nosotros siempre agradeceremos que nos acompañe nuestra afición. Sabemos que no va a ser un partido fácil y que puede pasar cualquier cosa en el derbi. Ojalá podamos darle una alegría a nuestra afición y que la racha cambie".