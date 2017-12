A Setién le preguntan por Loren y se acuerda de Zozulya

La rueda de prensa de Quique Setién previa al partido contra el Málaga ha dejado un momento cuando menos curioso. Le han preguntado por Loren Morón, máximo goleador del Grupo IV de Segunda división B. Por razones administrativas, el punta sólo puede jugar en el primer equipo si le hacen ficha, algo que no pasará hasta enero. En su explicación del asunto, Setién se ha acordado hasta de Zozulya: "A Loren para que se quede en el primer equipo hay que hacerle ficha y no se puede hasta el 1 de enero. Habría que ocupar una ficha. No hemos hablado de este tema. Somos conscientes de que no podemos contar con él. Goles han metido aquí Sergio (León), Tonny (Sanabria), Zozulya y Rubén Castro... lo ideal es tener jugadores que los hagan", ha señalado.

Lo cierto es que en el Albacete, el jugador ucraniano está marcando, por más que su paso por el Betis fuera poco menos que un desastre culminado con la cesión frustrada al Rayo Vallecano. Con el Betis jugó seis partidos y no marcó ningún gol.

En cuanto a la falta de gol de su equipo, el técnico mantiene la fe en los suyos. "Creo que estamos creando ocasiones, aunque nos falta la lucidez del principio de temporada. Es cierto que al jugador con más acierto en esa fase de la temporada lo hemos perdido. Es normal que nos falte. Contra el Atlético nos costó generar ocasiones, pero no es fácil ante un equipo que defiende tan bien. La única forma de sumar si no es 0-0 es marcando. A ver si podemos acertar".