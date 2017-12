Un equipo de LaLiga interesado en Zozulya

El Alavés quiere reforzar la plantilla en el próximo mercado de invierno para salir cuanto antes de los puestos de descenso. Su director deportivo Sergio Fernández ya se ha puesto en marcha y busca reforzar la delantera y sobre todo la defensa de los 'babazorros'.

En el caso de la delantera ya se han relacionado tres nombres con el equipo que entrena Abelardo. Según As, estos jugadores son John Guidetti, Jaime Mata y Roman Zozulya. En el primero de ellos no se sabe cual será su futuro, no está contando con minutos y quiere coger ritmo de cara al Mundial. En el caso del jugador del Valladolid, está realizando una gran campaña, donde acumula 15 tantos y es el pichichi de la categoría. Por último, el exjugador del Betis Zozulya se encuentra realizando una buena temporada en el Albacete, donde parece que ha encontrado su sitio. El ucraniano acumula 7 goles y 2 asistencias y podría volver a la máxima categoría del fútbol español.

Puestos a reforzar la plantilla, el Alavés deberá de desprenderse de algunos de sus futbolistas para no superar el tope salarial que le ha impuesto LaLiga. Santos, Katai, Enzo y Bojan podrían ser salidas factibles, principalmente los dos primeros que son los que tienen un sueldo más alto.