Fabián: "Hemos hecho un partidazo"

Fabián, protagonista en la victoria bética por su gran aportación, se restó importancia en favor de la importancia del triunfo en La Rosaleda. "Cuando se gana siempre está uno contento. Lo más bonito es ganar los tres puntos. Intento hacerlo lo mejor que puedo. También tengo unos grandes compañeros. Pero no hay que quedarse aquí. Hay que dar una alegría a nuestra afición", indicó el canterano, que añadió que ya iniciaron el camino en el partido anterior: "Contra el Atlético ya hicimos un partido serio. Le metimos intensidad pero no pudo ser. Hoy hemos hecho un partidazo y la victoria es merecida".

Además, destacó la unidad del vestuario y la calidad que hay en el grupo. "Tenemos un equipazo y cualquiera que sale lo hace muy bien. Jordi Amat ha salido de mediocentro y lo ha hecho muy bien. Cuando no está alguno, el que salga lo va a hacer bien", comentó el medio, que alabó a Joaquín: "Es como un entrenador dentro del campo. Tiene mucha experiencia y se lo agradecemos".