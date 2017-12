Málaga 0-2 Betis: Amparo oportuno para el 'proyecto Setién'

Era el día. Y es que, por mucho que el Málaga hubiese sacado tímidamente la cabeza del pozo con su triunfo en Anoeta, se trataba del rival más asequible a priori de cuantos asoman por el calendario inminente de un Betis que rompió siete jornadas después su dinámica negativa. Lo hizo en un partido serio, de menos a más y resuelto en su núcleo temporal gracias a la dirección de Fabián, la clarividencia de Joaquín y al hambre de hombres como Sergio León y Camarasa, tan urgidos de gloria como el resto, aunque puede que un poco más necesitados de ese plus de protagonismo que se les resiste últimamente. Todos contentos, incluido un Setién que, al fin, recibe un respaldo material al proyecto que comanda.

De inicio, nada hacía presagiar que los heliopolitanos acabarín perdonando al descanso a su anfitrión, ducho a la hora de hacer estragos a la espalda de la adelantada zaga que dispuso Setién (aunque Borja Bastón no acompañó los desmarques de Keko) y, sobre todo, para superar por alto en cada balón parado a sus vecinos. Avisaron de esta guisa Recio y Baysse, el francés en dos ocasiones, amén del propio Gontán en un balón cruzado que merodeó el poste derecho de Adán. No obstante, la mejoría en la sala de máquinas del improvisado pivote Jordi Amat y, sobre todo, el empuje de Fabián animaría a los ayer de negro. Sergio León, con ganas evidentes de reivindicarse, encontró premio en el ecuador de la primera fase, cruzando a la red con potencia un enorme pase al hueco de Joaquín.

No anduvo del todo bien en esta decisiva acción Roberto, inseguridad que el Betis trató de castigar con insistencia. Le puso en algún apuro Durmisi con un zurdazo seco pero centrado desde la frontal, al tiempo que, con que Camarasa hubiese estado algo más acertado, el marcador podría haber sido más amplio en el ecuador. Para entonces, los visitantes merecieron ir con más ventaja, habida cuenta de que el meta costasoleño sacó de dentro una falta escorada que Joaquín había colocado hábilmente al primer palo. El balón botó dentro y fue 'escupido' por el poste sin que ningún compañero apuntillase, acometida que disparó los nervios malaguistas. Así, ni Amat ni Mandi cazaron por poco otro libre indirecto que colgaba el portuense.

En la reanudación, el Betis se desquitó enseguida: Fabián encuentra muy solo en el segundo palo a Barragán, que la pone para que Camarasa, también libre de marca, anote a placer con la testa. Como era de esperar, el 0-2 dio confianza a los de Setién y generó las sensaciones opuestas en los de Míchel, si bien Borja Bastón remataría cerca del palo un centro de Rosales desde la derecha, mientras que Durmisi taponaría a renglón seguido 'in extremis' el reverso a bocajarro de Diego Rolan. En el 65, Ontiveros vio cómo su lanzamiento merodeaba la cruceta. Demasiada confianza en verdiblanco vistos los precedentes.

Tocaba nadar y guardar la ropa, pues se atisbaba cada vez más cerca el triunfo que rompería la racha. Pudo acercar la celebración Durmisi, aunque el danés cruzó en demasía su centro-chut, tras dejada en profundidad de Tello. Los locales lo intentaban a la desesperada, por suerte para un Betis que se guarnecía con eficiencia, pecando quizás de una precipitación innecesaria en la salida. No estaba sufriendo de verdad el cuadro de Setién, que la rifaba cuando lo aconsejable era combinar para que la ansiedad costasoleña hiciera el resto. Lo buscó el míster santanderino con el ingreso de Javi García, si bien no lo logró del todo. Al menos, las carencias blanquiazules y la contundencia en la resta de Feddal y compañía permitió que los minutos corrieran inexorablemente. Sobre la hora, incluso, Nahuel tuvo el tercero en una meritoria acción personal, colándose hasta la cocina y enviando un centro-chut al que no llegaron por poco en boca de gol Tello ni Aitor.

- Ficha técnica:

0 - Málaga: Roberto; Rosales, Luis Hernández, Baysse, Diego González; Keko (Ontiveros, m. 54), Recio, Adrián (Rolan, m. 39), 'Chory' Castro; Peñaranda (En-Nesyri, m. 65) y Borja Bastón.

2 - Betis: Adán; Barragán, Mandi, Feddal, Durmisi; Joaquín (Aitor, m. 84), Fabián, Jordi Amat (Javi García, m. 72) Camarasa (Nahuel, m. 76), Tello y Sergio León.

Goles: 0-1, M. 24: Sergio León. 0-2, M. 49: Camarasa.

Árbitro: Alberola Rojas (Colegio Castellano-Manchego). Mostró tarjeta amarillas a los malaguistas Rosales (m. 41) y Ontiveros (m. 90), y a los futbolistas del Betis Barragán (m. 71) y Joaquín (m. 83).

Incidencias: Partido correspondiente a la décima sexta jornada de Liga de Primera División diputado en el estadio de La Rosaleda ante 24.000 espectadores.