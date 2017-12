Setién: "No voy a hablar de Europa porque es de chiste"

No dramatizaba Setién cuando el equipo llevaba seis partidos sin ganar en LaLiga y tampoco ha querido hoy sumarse a ningún tipo de euforia cuando le han preguntado por la distancia de tres puntos con los puestos europeos. "No vamos a empezar con el tema de Europa porque es de chiste. Ganar o perder es una opción. Es cierto que hicimos una primera fase del campeonato extraordinaria, luego una fase de dudas. Hemos perdido a muchos jugadores por lesión. No me creo nada por haber ganado estos puntos. Seguro que la gente pensará que le ha echado cojones y que hemos ganado por eso. Salvo el partido de Las Palmas, el equipo ha dado la cara. Muchos partidos de los que hemos perdido los hemos podido ganar y al principio, muchos de los que ganamos los pudimos perder", ha comentado.

El técnico ha aprovechado la victoria para defender su trabajo en estas semanas en las que ha tenido muchos lesionados: "El mensaje que hay que transmitir es que esto es un proyecto. Si este club quiere cambiar su dinámica de futuro con respecto al pasado de la última década hay que tener paciencia. Ahora tenemos un partido importantísimo contra el Athletic y luego el derbi. Hay materia prima e ideas para confiar en este equipo. Hay que confiar en este equipo y pensar a largo plazo. Lo dramático es perder a Guardado, Sanabria, Javi García, Boudebouz, Narváez... No es lo mismo entrenarse con todos los efectivos que tener a cinco, seis o siete fuera".

Le han preguntado al cántabro por el partido de Amat: "Conocemos las virtudes de Jordi. Se coloca bien, tiene pausa, va bien de cabeza. Sobre todo nos ha ayudado en la gestión del balón. Se han asociado bien él y Fabián. Creo que Fabián ha hecho un partido espectacular controlando todo el centro del campo. Los futbolistas se han adaptado, han hecho un gran partido. Hemos podido ampliar el marcador porque ha habido una jugada que ha entrado claramente. Nos va bien con esta victoria y la portería a cero".

Y, cómo no, Setién también ha hablado sobre el gol no concedido a Joaquín: "Sobre el gol de Joaquín: Son jugadas que no son fáciles de ver, porque son muy rápidas. Para estas jugadas habría que utilizar el ojo de halcón porque sería más justo. Para otras va a ser complicado. Afortunadamente esa acción no la hemos necesitados al final. Perder un partido o descender por esto...".