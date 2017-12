Dani García: "Que me vaya a quedar en el Eibar o no, no lo sé"

El centrocampista del Eibar Dani García sigue jugando al despiste con su renovación. Ayer pasó por los micrófonos de Radio Euskadi para analizar la temporada del Eibar y además, hablar de su contrato con el club armero. El jugador termina contrato el próximo 30 de junio y equipos como el Betis o el Athletic están muy interesados en su fichaje.

Sobre su renovación, Dani García afirmó que aún no sabe aún lo que hará, por lo que su futuro sigue estando abierto a varias posibilidades. "Que me vaya a quedar en el Eibar o no, no lo sé. He dicho que lo tengo que pensar, tengo toda la temporada para ello", dijo el centrocampista, que ya tiene una oferta de renovación del Eibar encima de la mesa.

Sobre el supuesto interés de otros clubes en hacer con sus servicios el jugador armero no quiso hablar demasiado. "Son cosas de las que no me gusta hablar y espero que me lo respetéis. Lo importante es la permanencia y cuando se consiga ya pensaré en lo que hay que pensar", afirmó el de Zumárraga.

De momento, el jugador no da pistas sobre su futuro, por lo que el Betis tendrá que seguir a la expectativa de su decisión final. El Eibar hará todo lo posible por retenerle, el jugador se siente muy a gusto en el club, pero ofertas como las del club verdiblanco o la del Athletic le podrían hacer cambiar de aires.