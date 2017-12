Adán: "El árbitro ha estado horroroso"

Adán no puedo hacer nada para evitar la derrota.

A pesar de la derrota ante el Athletic (1-2), Antonio Adán se mostró "orgulloso" por el juego del equipo, que, en su opinión, "se habría llevado los tres puntos si hubieran jugado con once".

"Se lo he dicho al árbitro. Todos tenemos tardes malas, pero la de hoy (por ayer) suya ha sido horrorosa. Todas las decisiones han sido malas y nos ha hecho el partido mucho más difícil", resaltó el cancerbero a los medios oficiales del club, donde también aprovechó para resaltar que el equipo trabajó "muchísimo" y que "es un apena que no te lleves nada".

En su crítica, Adán fue a más: "La que sí que veo es la expulsión de Amat, que no sé de dónde se saca una agresión para que sea una expulsión directa. El penalti de Sergio, que para mí es claro, y ese gol... Pero no sólo eso, sino que durante toda la tarde varios fueras de juego, nos deja sin entrenador y sin segundo... No se puede permitir eso".