Amat: "No pegué a un tío en el suelo"

Jordi Amat, expulsado por una supuesta agresión a Laporte, explicó lo sucedido en zona mixta. "No lo entiendo, he hablado con él cuando acabó el partido y la acción es totalmente injusta; una interpretación totalmente errónea. Nunca se me pasó por la cabeza pegarle a un tío en el suelo, es un acto de cobardía. Me desequilibro, quizá desde la televisión es difícil de verlo. Nunca se me pasaría por la cabeza eso", resaltó Amat.

El zaguero, que jugaba su segundo partido consecutivo como pivote, también comentó su conversación con Martínez Munuera: "Él me ha agradecido que hablara con él, me ha pedido perdón porque ha interpretado eso. Es muy difícil ser árbitro. Creo que el club recurrirá la tarjeta y a ver qué sacamos".