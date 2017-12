Betis-Athletic (0-2): Maniatado con su propia indignación

No pudo ser. El Betis no pudo despedir el año 2017 con el triunfo que quería dedicar a la grada, que ya lleva cinco partidos seguidos sin ver ganar a los suyos, y que pintase de verdiblanco las navidades, aportando calma y buenas vibraciones para este parón liguero de 10 días que desembocará, ni más ni menos, que en un derbi en Nervión en el que no estarán ni Jordi Amat, ni Setién ni su ayudante Éder Sarabia, todos expulsados en un desquiciante partido en el que si bien hubo una generosa ración de polémica, da la sensación de que los béticos se convirtieron en sus peores enemigos. No supieron controlar su frustración y se consumieron en sus protestas.

Con todo, nadie podrá criticar la imagen del Betis. El partido recordó al del día del Atlético: tuvo la posesión, fue vertical, dinámico y presionó muy arriba, plan que le dio un control que se evaporó con la roja de Amat y con el 0-1, para acabar con todos sus argumentos ofensivos sobre el campo, apelando a una reacción épica, pero sucumbiendo finalmente al dominante gen competitivo del Athletic.

De inicio, Setién optó por repetir once por primera vez, con Amat de pivote en un centro del campo con líneas escalonadas, con Fabián asumiendo las riendas del juego y con Camarasa algo más descolgado, escoltado por Tello y por Joaquín.

De un robo en campo rival fruto de esa presión alta nació la primera ocasión clara: en el 9', Camarasa se la quitó a Mikel Rico, condujo y probó suerte, pero su tiro dio en un rival, lo desvió lo justo Herrerín, dio en un palo y se marchó a córner.

Las conducciones por dentro de Camarasa y la velocidad por la izquierda era los principales argumentos locales. Si en Málaga, el Betis percutió por la derecha con Barragán y Joaquín, ayer se volcó por el lado de un Durmisi que poco a poco va recuperando su nivel y un Tello enchufado, que encaraba a Lekue una y otra vez.

El Athletic, por su parte, salió sin Aduriz, con Williams, Susaeta y De Marcos preparados para correr a la contra y con juego directo a Raúl García. Los vascos también mordían en la presión alta y eso dotó al duelo de un ritmo muy alto que quedaría solapado por la polémica.

Primero, en una falta directa de Joaquín, idéntica a la del 'gol fantasma' de Málaga. Por el sitio, muy escorado a la izquierda, y por la duda de si entró o no (imposible de disipar sin ayuda de la tecnología), pues el despeje de Herrerín pegó en De Marcos y lo sacó, aparentemente sobre la línea, el meta local.

Las protestas, por esa acción y sobre todo por las que llegarían poco después, hicieron que el poderío del Betis se desinflase y que a los visitantes les bastase con su intensidad para ganar metros. Al filo de primera media hora, el Athletic comenzó a meter miedo. Adán sacó un manoplazo a Susaeta y luego Feddal sacó sobre en boca de gol el remate de De Marcos.

No obstante, la jugada clave llegó en el 36', en una acción en la que Amat pecó de torpe y Laporte se hizo el listo y tuvo suerte de que el árbitro sólo vio la acción a medias. Lo sucedido tiene su miga, pues fue el francés el primero que agrede, soltando un manotazo y, desde al suelo, intentando darle una patada al catalán, que responde al intento de pateo, sin llegar a darle, pero sin una pizca de disimulo, haciendo un ademán a la vista de todos y poniéndoselo fácil al árbitro, que le mostró la roja directa y pitó penalti, transformado por Raúl García tras engañar a Adán. Al descanso, el Betis llegó con un hombre menos y con 0-1... y gracias, porque en un fallo en la salida, en el tiempo añadido del primer acto, casi marca Williams el segundo.

A la salida de vestuarios había un partido muy diferente al del primer tiempo. El Betis, con un Fabián exquisito en la dirección del juego y la toma de decisiones, salía bien desde atrás, pero le faltaba el último pase y sus centros nunca cogían altura. No inquietaba al rival, que volvió a rozar el gol con un potente disparo al larguero de Raúl García -con toda la zaga parada reclamando un fuera de juego que no era-, con un cabezazo alto de Unai Núñez y con otra llegada del navarro que taponó un providencial Feddal.

Polémica había, pero el Betis se distraía y se consumía en su propia indignación. Por si no estaba calentita la cosa, encima el árbitro dejó sin señalar un pisotón por detrás de Unai Núñez sobre Sergio León dentro del área. Penalti. De esos en los que uno necesita varias repeticiones para verlo, pero penalti claro.

Intentó reaccionar Setién cambiando de perfil a sus extremos y, en una arrancada por la banda izquierda, Joaquín filtró un pase para el desmarque de Sergio León, que se topó con un acertadísimo Herrerín. Adán, salvador pese a la derrota, puso la réplica ante De Marcos tras generosa asistencia de Aduriz.

Sólo quedaba apelar a la heroica, aunque para ello el equipo se destapase aún más. Entraron los tres únicos efectivos de ataque que tenía en el banquillo: salieron Boudebouz, Nahuel y Julio Gracia por Camarasa, Barragán y Tello. Sin embargo, no dio tiempo ni a probar suerte, porque sólo unos segundos después de los cambios, Feddal se quedó algo descolgado pidiendo un fuera de juego de De Marcos que no existía y, en su loable afán por recuperar la posición, llegó tarde y cabeceó en su propia portería el 0-2 con el que todo quedaba visto para sentencia. Próxima parada, el derbi. Si 2017 ha sido intenso, 2018 no puede empezar con más morbo.

- Ficha técnica:

0 - Real Betis: Adán; Barragán (Nahuel, m.84), Mandi, Feddal, Durmisi; Jordi Amat, Fabián; Joaquín, Camarasa (Boudebouz, m.70), Tello (Julio Gracia, m.84); y Sergio León.

2 - Athletic Club: Iago Herrerín; Lekue, Unai Núñez, Laporte, Saborit; De Marcos, Mikel Rico, Iturraspe, Susaeta (Córdoba, m.90); Raúl García (Beñat, m.84) y Williams (Aduriz, m.70).

Goles: 0-1, M.36: Raúl García, de penalti. 0-2, M.85: Feddal, en propia puerta.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano). Expulsó al bético Jordi Amat (m.34) con roja directa por darle una patada a un rival dentro del área y a su entrenador, Quique Setién, en el 79, por protestar. Además, amonestó a los visitantes Unai Núñez (m.15) y Saborit (m.16) y al local Joaquín (m.78).

Incidencias: Partido de la decimoséptima jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio Benito Villamarín ante cerca de 43.000 espectadores. Antes del inicio del choque se guardó un minuto de silencio por el reciente fallecimiento del argentino Felipe Mesones, quien fuera entrenador del Real Betis, y del guardia civil gaditano Víctor Jesús Caballero, aficionado bético que fue asesinado la pasada semana en acto de servicio en Aragón por un delincuente.