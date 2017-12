Éder Sarabia: "Sí nos importa encajar goles"

Tras anunciar su adiós de Las Palmas, Setién se convirtió en un técnico muy deseado. A su puerta llamaron el Valencia, el Betis y también el Athletic. Esto último lo admite Éder Sarabia en una entrevista a 'Mundo Deportivo', en la que confiesa que "hubo alguna opción de ir a Bilbao", aunque finalmente los vascos se decantaron por el técnico del filial rojiblanco, Ziganda.

El segundo entrenador del Betis pidió mesura en las alegrías y las penas. Ni se ve en Europa ni en Segunda división:

"Desde dentro intentamos ser coherentes y no echar las campanas al vuelo. Hace unos días nos criticaban, estaba todo fatal, y ganas un partido y ya se habla de Europa".

Asimismo, Sarabia centró su discurso en la necesidad de mejorar en defensa. "Están muy bien las cosas que hacemos en el juego ofensivo, pero estamos muy concienciados en mejorar la fase defensiva. No debemos confundir el hecho de que nuestra idea de juego sea valiente y que intentemos ser dominadores con que no nos importe que nos metan goles. Sí que importa. Cuando te meten tantos es que hay cosas que no las estamos haciendo bien", manifestó el ayudante de Setién, que hizo autocrítica e insistió en su afimación: "Hay goles que nos pillan muy abiertos, pero no siempre es así. No nos conformamos con encajar muchos goles aunque también hagamos muchos".

Un día "especial" para Jon Pascua

"Entrenar en Primera era un sueño que no necesitaba para ser feliz, pero quería cumplirlo porque era el fruto de muchos años de trabajo". Son palabras del entrenador de porteros del Betis, Jon Pascua, al diario Deia, que repasa la trayectoria profesional de este trotamundos del fútbol que pasó por Sudáfrica y Filipinas, después de dar sus primeros pasos en Lezama, donde trabajó con Raúl Fernández o Iago Herrerín, que será titular hoy. "El partido ante el Athletic será muy especial, es el equipo de mi tierra, en el que quise jugar y no pude. En el que trabajé varios años, me costó llegar y del que me tuve que marchar", explicó Pascua, quien elogió a Setién: "Tiene gran concepto futbolístico, gran visión y gran determinación para llevarlos a cabo".