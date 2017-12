Setién: "No esperaba la destitución de Berizzo"

Preguntado por la destitución del técnico argentino Eduardo Berizzo en el 'eterno rival", Quique Setién afirmó que se queda "sorprendido" y que no se lo "esperaba" dada "la trayectoria del Sevilla en todas las competiciones".

"En el aspecto deportivo no me parece, no lo entiendo, salvo que haya influido lo de su enfermedad. Es un grandísimo entrenador y lo estaba haciendo francamente bien", subrayó el cántabro.