Amat: "En la vida pegaría una patada a alguien en el suelo"

Jordi Amat justifica su (injusta) expulsión y alega que no quiso "hacer daño" a Laporte.

Jordi Amat justifica su (injusta) expulsión y alega que no quiso "hacer daño" a Laporte. Lince.

Jordi Amat, expulsado por una supuesta agresión a Laporte, explicó lo sucedido en zona mixta, pero, además, quiso mostrar su pesar, de una forma más calmada, horas después, a través de las redes sociales, donde colgó el siguiente texto: "Buenas noches a todos. Os escribo para que conzcáis mis pensamientos. Ha sido una jugada donde el jugador del Athletic cae debado de mis piernas, yo me desequilibro con su pierna, pisándolo sin querer. Mientras caigo para atrás, levanto mi pierna izquierda sin ninguna intención de nada! Quiero decir también que nunca en la vida pegaría una patada a alguien en el suelo. Me parece un acto de cobardía total. Jamás en mi carrera he querido hacer daño a alguien! Esperamos recurrir la tajeta. Allí están las imágenbes. Gracias por los mensajes de apoyo".



Como él mismo avanzó, la intención del club es presentar un recurso para que Jordi Amat, que jugaba su segundo partido como pivote por las molestias en la espalda de Javi García, pueda estar en el derbi.



En este sentido, sus compañeros han mostrado al de Canet de Mar todo su apoyo tras su injusta expulsión. "A muerte contigo, hermano", le escribió Camarasa en Twitter.