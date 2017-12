Guardado: "Este nuevo desafío con el Betis es muy divertido y emocionante"

A punto de completar su primer semestre como verdiblanco, Guardado sigue demostrando el cariño que siente por el PSV, club en el que se reconvirtió a mediocentro y que ha relanzado su carrera, obrando el retorno del mexicano a LaLiga. Lo reconoció recogiendo recientemente un premio en el Philips Stadion junto a su compatriota Héctor Moreno, que se marchó también este verano a la Roma y que pretende, por cierto, Serra en el mercado invernal.

"Estoy muy satisfecho. No esperaba que me fuera tan bien. Este nuevo desafío con el Betis es muy divertido y emocionante. Me siento parte de algo importante. También quería ver qué puedo hacer de nuevo en una buena competición como la española", afirma Andrés en PSV TV, donde habló de las similitudes entre ambos equipos: "Eso también determinó mi elección. El entrenador quiere jugar la pelota desde atrás. Ponemos en práctica el mismo sistema que usábamos en Eindhoven, el 1-4-3-3. Ahora presionamos más, pero el estilo es similar. Nos gusta tocar y construir desde atrás. En ese sentido, no fue un gran cambio para mí".

Guardado todavía siente una gran simpatía por el PSV, como se ha podido ver en sus redes sociales, donde su hijo porta la camiseta blanquirroja. "Piensa que es genial, y seguirá siendo así toda la vida. Fue un periodo muy bueno en mi carrera. Si miro hacia atrás los últimos veinte años, el PSV siempre tendrá un lugar especial. Es un equipo con el que me he convertido en campeón, donde fui un jugador importante y donde he mejorado en todos los aspectos".