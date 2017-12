Rubén Castro, el mejor socio de Jorge Molina

El exbético Jorge Molina, ahora en las filas del Getafe, ha hecho repaso de su carrera ahora que el 2017 se aproxima a su fin, desvelando que un futbolista que le ha marcado "mucho" fue el centrocampista danés Michael Laudrup. Junto a ello, ha dado a conocer los nombres de los dos jugadores con los que mejor se ha entendido sobre el césped.

"Las dos personas con las que mejor me he entendido en el campo son Juli y Rubén Castro. Con Juli he jugado muchos años en varios equipos y con Rubén Castro los seis años en el Betis. Nos llevamos muy bien fuera y dentro", concluyó el de Alcoy.