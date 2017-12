El Betis, en la subasta abierta por Tagliafico

El Betis se encuentra inmerso en plena subasta por el pase de Nicolás Tagliafico (25), emergente lateral zurdo que Independiente de Avellaneda, dueño de sus servicios hasta el 31 de diciembre de 2018, no tiene intención alguna de vender, aunque ha decidido cumplir con la promesa realizada a su capitán de escuchar ofertas a partir de los cuatro millones de dólares (unos 3,4 de euros al cambio) en que tasó su pase.

Hace unos días, el Rojo rechazó cuatro millones de la divisa que impera en el Viejo Continente por parte del Ajax, haciendo lo propio con los 3,8 kilos que ha puesto sobre la mesa el cuadro heliopolitano, gesto que causó el enfado del menudo (1,71) aunque bravo zaguero argentino, que cuenta con pasaporte italiano. "La idea es no desarmar el plantel; queremos que se quede a jugar la Copa Libertadores", declaraba esta semana Pablo Moyano, vicepresidente y uno de los hombres fuertes del CAI, si bien la insistencia de Tagliafico le ha obligado a rectificar.

De no salir en el próximo mercado invernal, el interesado avisó de que no renovará, por lo que se marcharía gratis. No obstante, las pretensiones del vigente campeón de la Copa Sudamericana pasan por ingresar entre cinco y seis millones de dólares (4,2-5 de euros) por el defensor, que puede desempeñarse también como central (pese a su estatura), extremo y mediocentro ocasional, lo que le ha abierto las puertas de la Albiceleste de la mano de Jorge Sampaoli.

Según ha podido constatar ESTADIO Deportivo de fuentes directas de la negociación, tras la presión de 'Taglia' (que no quería marcharse hasta no ganar algún título) y sus agentes, Independiente ha trasladado a los postores más aventajados por su jugador que deben subir la propuesta. El Ajax ha prometido mejorar las condiciones del trato durante este jueves, al tiempo que el Betis, que está haciendo encaje de bolillos para apostar fuerte en la potenciación de su zaga, tendrá también unas horas para alcanzar las pretensiones bonaerenses y superar el listón que fijen los holandeses, una situación que se resolverá, para bien o para mal, en lo que resta de semana.

Llegado el caso, las condiciones de pago, una máxima para los clubes argentinos, desequilibrarían la balanza. Un club inglés no pierde comba tampoco por el zurdo, al tiempo que Friburgo y Borussia Mönchengladbach no habrían pasado por ahora de un simple tanteo.

Informado de estos movimientos, Tagliafico ya ha dado su visto bueno al traslado a Amsterdam, consciente de que el franjirrojo es un histórico del fútbol europeo, habitual trampolín para los futbolistas suramericanos, aunque preferiría probar suerte de nuevo en España, después de su cesión en la 12/13 al Real Murcia por parte del Banfield. Entiende el de Rafael Calzada que se le presenta una gran oportunidad de acudir al Mundial de Rusia 2018, para lo que jugar en una Liga importante será un mayor escaparate.