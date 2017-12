Así juega Nicolás Tagliafico

A priori, el Betis buscaba en este mercado invernal, que supondrá el regreso a su disciplina de un delantero de eficacia probada y experiencia como Rubén Castro, un extremo rápido y versátil, así como un central, preferentemente zurdo, que pudiera ejercer de lateral o, incluso, de pivote defensivo. Para ello, los responsables heliopolitanos han movido todos los hilos a su alcance con LaLiga para ampliar su margen de maniobra financiera, aumentando el tope salarial con la presentación de las audiencias televisivas de sus partidos en la primera vuelta, la asistencia al Benito Villamarín y el nuevo contrato de publicidad con Green Earth, reubicando partidas además dentro de su presupuesto y liberando fichas para que la apuesta en enero sea lo más cuantiosa posible. La venta de Tosca y la cancelación del segundo año de cesión de Nahuel, para la que el Villarreal exige un destinatario que asuma los costes, están centrando la actividad de los técnicos verdiblancos.

Como se ha advertido estos días en ESTADIO, la prioridad sigue siendo la llegada de un zaguero, si bien la elevada propuesta por Tagliafico (3,8 millones de euros, aunque deberá subirla para quitárselo al Ajax) ha supuesto un ligero desvío en la hoja de ruta. Entienden los técnicos béticos, con Setién y Serra a la cabeza, que la recuperación de Feddal rebaja la necesidad en el eje de la defensa, donde el marroquí compite con Mandi y Jordi Amat, por lo que la salida de Tosca dejaría más huérfano el lateral zurdo, con únicamente Durmisi como elemento nato, si bien los filiales Junior y Redru han cumplido cuando se les requirió. Por ello, hay consenso por el ítalo-argentino, quien, pese a su corta estatura (1,71), ha actuado con fiabilidad de central en Independiente, aunque se trata de un '3'.

Este diario se ha puesto en contacto con Sebastián Contreras, redactor de BeIN Sports Miami que ha seguido la carrera de Tagliafico, al que considera "un carrilero zurdo espectacular, que ha rendido tan bien en el lateral como en el centro", pues "traba muy bien con la cabeza; tiene un carácter y una bravura impresionantes". Su salida de Independiente "no es sencilla, porque acaban de ganar la Sudamericana y están montando una plantilla de garantías para la Libertadores. Además, no tienen necesidad de vender, a pesar de que muchos de sus jugadores se revalorizaron. Por ejemplo, acaban de rechazar doce millones de euros por Ezequiel Barco".

El periodista argentino sigue halagando a 'Taglia': "Es un zaguero polivalente, que sale bien con la pelota y se proyecta, pero, sobre todo, tiene muchísimas virtudes a la hora de defender. No es Marcelo, obviamente, pero cuenta con mil veces más aptitudes para la marca y fiereza. Está en la edad justa (25 años) para dar el salto a Europa. Independiente tiene recambio, porque cuenta con Gastón Silva, lateral zurdo titular de la selección uruguaya, así que no habría tanto problema en venderlo ahora. Sin embargo, esta comisión del Rojo quiere darle el gusto al hincha, que está enamorado de Tagliafico. Se trata del capitán, responsable de llevar a cabo el saludo tradicional antes de los partidos; es un mito en ese aspecto en Avellaneda, donde lo consideran clave". Contreras remata su análisis diciendo que está "seguro de que su fichaje vendría muy bien al Betis", pues los partidos que le ha visto esta temporada al cuadro de Setién "son defensivamente deficientes". El de Rafael Calzada "tiene mucha garra", por lo que, "una vez que se adapte, si tiene que poner firmes a sus compañeros, lo va a hacer".

Por todo lo anterior, una de las voces hispanas más reconocidas en la versión estadounidense de beIN Sports asegura que "Tagliafico encajaría perfectamente en LaLiga. Por ejemplo, el argentino que ve fútbol asiduamente lo pide para la selección, porque no hay un '3' como él. Marcos Rojo es ya más central que lateral. Por eso juega Sampaoli con línea de tres atrás. El problema de aquél es la altura, excelente para actuar en banda, pero, en teoría, insuficiente para ser central. Sin embargo, cada vez que lo ha hecho ahí, es impecable en la marca, tirando de anticipación y potencia. Por ejemplo, jugando en Maracaná (ante Flamengo en la ida de la final de la Copa Sudamericana), fue impresionante su actuación, igual que luego en Avellaneda. Siempre acaba con cortes en la cabeza, porque da la vida sobre el terreno de juego. No escatima nada. Si está en la cancha, sabes que no le va a faltar un último esfuerzo. Le vendría igual de bien al Betis que al Sevilla, que ya lo quiso al comienzo de la temporada 17/18 allá. Últimamente, parecía que le querían hacer la cama a Berizzo, pues los jugadores no corrían, sino que miraban".