OFICIAL: Joaquín renueva con el Betis hasta 2020

Joaquín Sánchez seguirá en el Betis hasta 2020. El club verdiblanco ha hecho oficial la ranovación del capitán verdiblanco con un genial vídeo donde recuerda su famosa frase de aquel reportaje con Julio Baptista cuando ambos militaban en el Málaga.

"Julio, que lo mío no es el tenis, que yo no he cogido una raqueta en mi vida. Lo mío es el fútbol, por eso me gustaría anunciar mi renovación hasta el 2020. Espero que disfrutéis al igual que yo y sean unos años maravillosos", dice Joaquín con raqueta en mano.

Así, el beticismo podrá disfrutar de su capitán al menos dos años más, pudiendo llegar en activo hasta los 38 años.