La razón por la que Joaquín no renueva con el Betis

La renovación de Joaquín Sánchez lleva varias semanas apalabrada... aunque su oficialidad se está retrasando misteriosamente. En principio, las partes habían acordado que el contrato del portuense, que expira el próximo verano, se prolongase hasta el 30 de junio, aunque los recientes movimientos accionariales, en los que ha participado el capitán verdiblanco de manera activa y contundente, habrían precipitado un cambio de planes.

Según ha podido saber esta redacción, se está gestando un golpe de efecto mayor, incluso, que el obrado hace ahora siete meses y medio, cuando el consejo de administración presidido por Ángel Haro decidió contratar a Lorenzo Serra Ferrer como cabeza visible de la planificación, oficiando como vicepresidente deportivo.

Así las cosas, Joaquín se convertiría al terminar el presente ejercicio en nuevo presidente de la entidad, una aspiración que ya confesó ambicionar cuando gastó 1,2 millones de euros de su bolsillo en la adquisición de un paquete reseñable de títulos dentro del conocido como tramo caro.

Los planes del extremo gaditano pasaban por seguir jugando, pero tanto Haro como su mano derecha, el consejero delegado José Miguel López Catalán, le habrían persuadido para que cambiara el vestuario por los despachos, aprovechando también su gran predicamento en los medios de comunicación y en las instituciones balompédicas, que lo respetan y le profesan mucho cariño no ya únicamente por su calidad y experiencia, sino por su sentido del humor y su fuerte personalidad. Además, los representantes de 'Ahora, Betis, Ahora' han expresado a Joaquín que el poder les ha desgastado mucho y que prometieron a sus familias y a la opinión pública que no habría un tercer mandato en caso de no alcanzar los objetivos.

No obstante, Haro y Catalán han seguido comprando acciones, una vez que otros notables no han renunciado a su derecho de suscripción preferente, por lo que terminarán este proceso de pseudo atomización con alrededor del 23% del total, amén de otro alto porcentaje de afines, como el que tutelan la Fundación Heliópolis, PNB y otros peñistas y empresarios a título individual.

Con este importante respaldo, que rondaría la tercera parte del total, 'ABA' ofrece a Joaquín una confianza reseñable para que pueda cumplir su sueño y, de paso, llevar al Betis a una nueva era, aportando los conocimientos futbolísticos que tanto se han echado de menos en la planta noble del Villamarín hasta el retorno de Serra. Falta sólo el paso final, pero la decisión estaría ya tomada.