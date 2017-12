En el Betis no hay sitio para foráneos

En estos momentos, el Betis tiene ocupadas sus tres plazas extracomunitarias con los lesionados de larga duración Tonny Sanabria (paraguayo) y Joel Campbell (costarricense), así como con el colombiano Juanjo Narváez. Da igual que este último lleve el '29' a la espalda, pues es jugador a todos los efectos de la primera plantilla, aparte de que cuenta con el compromiso verbal tras su ampliación de contrato de que tendría en el próximo mercado invernal dorsal del 1 al 25. Por tanto, no hay sitio ahora mismo para incorporaciones foráneas, ya se trate del chileno Felipe Gutiérrez o de cualquier otro nombre nuevo.

Según ha podido saber este periódico, los planes del área deportiva heliopolitana no pasan por dar de baja federativa ni al tico ni al guaraní, cuyos regresos no tienen una fecha clara, al tiempo que los asesores del ´cafetero´ no han recibido petición alguna desde el Betis para buscar una cesión a Narváez, que sí recopila intereses de varios conjuntos de Segunda, pero que pretende seguir, igual que Setién quedárselo, a pesar de no contar últimamente con minutos.

En otro orden de cosas, tanto Narváez como Sanabria llevan tiempo gestionando sus pasaportes españoles, que cambiaría su condición extracomunitaria, si bien no esperan regularizar su situación antes del 1 de febrero, cuando se cierra la ventana invernal de contrataciones.

El Betis Deportivo no es la solución

Como es lógico, los estamentos deportivos no son tontos, por lo que limitaron hace tiempo el funcionamiento de las licencias en los equipos filiales. Por ende, no se puede utilizar el Betis Deportivo, por ejemplo, para albergar a futbolistas de fuera de la Unión Europea sin convenio bilateral con España, aunque tenga sus plazas extracomunitarias disponibles. En este caso, José Juan podría tener a sus órdenes a cuantos foráneos quisiera, pero, mientras las tres fichas en Primera estén ocupadas, no podrían subir.