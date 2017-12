Joaquín, a Montella: "No te queda 'ná'"

Para Joaquín no hay mejor forma de celebrar su ampliación de contrato que con un triunfo ante el eterno rival el próximo día 6 de enero en el derbi. "Sería maravilloso empezar el año con una victoria en el derbi. Será un gran derbi. Como dijo Serra, este año habrá derbi. Vamos a poner el cien por cien en este partido. Son encuentros siempre muy especiales y lo vamos a dar todo", ha comentado durante la rueda de prensa de presentación del acuerdo de su renovación, en el que se ha referido también a la llegada de Vincenzo Montella al banquillo sevillista.

Joaquín conoce a la perfección al nuevo entrenador del eterno rival. No en vano, estuvo a sus órdenes en su etapa en la Fiorentina. Por ello, se atrevió a bromear sobre lo que aguarda al técnico italiano nada más llegar a la capital hispalense. "No le queda ná a Montella. No hace falta que nadie le explique nada del derbi. Él verá lo que significa. Sabrá lo que significa para toda Sevilla. Él verá lo que mueve este partido y la pasión con la que lo viven todos los sevillanos".

Para terminar, Joaquín recordó que su primer año con Montella fue "difícil", pero admitió haber "disfrutado mucho" en el segundo.