Juanito: "Joaquín es historia viva del Betis"

Si hay alguien que conoce, aparte de su familia, a Joaquín, esos son sus amigos más cercanos. El de El Puerto presume de tener muchos y buenos, y entre ellos se encuentra Juan Gutiérrez, 'Juanito'. Con él compartió vestuario en sus primeros años como profesional. Quizás de él aprendió lo que significa ser el capitán de un vestuario, el valor de la cantera, la importancia de ser un profesional dentro y fuera del campo. Junto a él celebró la Copa del Rey de 2005, el último título que ocupa las vitrinas verdiblancas, y alcanzó uno de los mayores hitos de la historia del club, la clasificación para la Champions League. Y ambos compartieron también vestuario en la selección. En aquellos años se forjó una relación con la que ni el tiempo, ni la distancia, ni el fútbol que les obligó a tomar caminos separados ha podido. El próximo día 6 de enero, Joaquín le superará en la tabla de jugadores verdiblancos con más partidos en Primera, y tras su renovación hemos aprovechado para repasar con él la carrera y el actual momento del '17'.

- Hubo quien pensó, cuando se confirmó la vuelta de Joaquín al Betis, que venía a un retiro dorado y ya van tres años respondiendo a quienes dudaron de él. Usted que lo conoce, ¿creía que iba a estar a este nivel?

- A mí también me ha sorprendido no sólo que se mantenga al nivel que llegó, sino que en esta temporada se haya superado y sea uno de los pilares del equipo. Pero eso dice mucho de cómo es Joaquín, no sólo como persona, sino también como profesional.

- Hubo también quienes decía que venía a contar chistes y lo cierto es que ya le ha alcanzado en la tabla de jugadores con más partidos en Primera con la camiseta del Betis. En lo más alto está Cardeñosa, con unos 50 partidos más (307), ¿usted cree que tiene cuerda para alcanzarle?

- A mí ya me superará en el derbi del 6 de enero y qué mejor regalo de Reyes que se produzca con una victoria y un excelente partido en el campo del eterno rival. Sería muy bonito que pudiera superar a una leyenda como Julio Cardeñosa y retirarse por la puerta grande, que es lo que se merece.

- Joaquín es todo un ejemplo para la cantera, para quien es un referente, pero también para todo el vestuario. Todo el mundo destaca de él que no se pierde un entrenamiento, que es un ejemplo de profesionalidad? ¿Cuántos años cree que le pueden quedar a Joaquín a este nivel de exigencia?

- Los años que le queden a Joaquín no van a depender del contrato que acaba de firmar. Creo que él es consciente y no tengo dudas de que si no aporta al equipo tanto en el campo como en el vestuario será él el que levante la mano el primero para anunciar su despedida.

- Y eso de que quiera ser presidente, ¿lo habían hablado antes?

- Joaquín va a estar ligado al Betis siempre porque es historia viva y leyenda del beticismo. El hecho de comprar acciones sólo refuerza su compromiso con la entidad y como dijo bien él mismo es la forma de devolver al Betis lo que le ha dado el propio club.

- En estos años, ha perdido algo de velocidad pero ha ganado en inteligencia, ¿cómo ve usted al Joaquín de ahora?

- Joaquín es un jugador que ve el fútbol de maravilla. Sabe de sus limitaciones con la edad y dosifica sus esfuerzos aunque no por ello se parta el alma y el corazón por el Betis. Aunque ahora es un jugador más de fútbol control, no pierde apenas balones y asiste con claridad. Ha pasado de ser 'la finta y el sprint' a ser el mejor faro de su equipo.

- Hágame un balance de lo que va de temporada. ¿Cómo ha visto al equipo?

- El equipo juega un fútbol muy vistoso, con mucha posesión, orden ofensivo y control de juego. Arriesga en la salida de balón, pero los goles encajados no han sido producto del sistema de juego sino más bien de desajustes defensivos. Empezamos la temporada muy bien, pero ha habido un bajón de juego e intensidad que ha provocado una racha negativa que se está solventando. Pienso que el derbi puede ser perfecto para volver a ver el Betis del inicio de temporada.

- ¿Qué cree que podemos esperar del 2018?

- Que el club siga creciendo y nos apoyen los resultados para que ése crecimiento sea sostenido.

- Y, en cuanto a lo que viene ahora, el derbi, ¿cree que puede que sea el más igualado de los últimos años?

- Todos los derbis son inciertos. Ellos cambian de entrenador y no están en su mejor momento. Puede ser una oportunidad para nosotros.

- Cambiando un poco de tema, además de su trabajo con la cantera, ¿cómo lleva eso de ser empresario? ¿Por qué decidió emprender con un gimnasio especializado en yoga como Yoga40?

- Ahora entreno al juvenil B del Betis, después de pasar dos años en experiencias en Segunda B, creí que podía ser un buen momento para volver al club. Uno no para de aprender y espero crecer en conocimientos. Y en el negocio de Yoga40 me introduje porque lo veo muy relacionado con el deporte y la vida saludable, es un estilo de vida.

- Y, para terminar, hemos podido comprobar a través de las redes sociales (@juanitobetis4) que se ha convertido en todo un experto enólogo. ¿Qué vino nos recomendaría para brindar por un 2018 lleno de éxitos? Y, de paso, explíquenos de dónde le viene esa afición al 'buen' vino...

- La afición quizá se acrecentó cuando estuve en Valladolid jugando. La cultura del vino por esos lares es inmensa. Hay muchos y buenos vinos en toda la península, pero no hay que ir tan lejos para beber buenos caldos. Una manzanilla madura de Sanlúcar o un palo cortado de Xerez bien valen para brindar por un feliz 2018 para todos los béticos.