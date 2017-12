Canales, una vía que el Betis sólo reabriría en verano

El Betis no pierde de vista a Sergio Canales, uno de los centrocampistas creativos que más gustaba a Quique Setién el pasado verano, aunque las limitaciones presupuestarias y las exigencias de la Real Sociedad, que no bajó nunca de los 2,5 millones de euros, aparcaron el interés verdiblanco. En Heliópolis, de hecho, se echó el resto por Boudebouz, cerrando la operación con el Montpellier por siete millones de euros, por lo que ya no quedaron fondos para potenciar una medular para la que llegaron también en el pasado mercado Javi García, Camarasa y Guardado, amén de los extremos Tello y Campbell, más la promoción del colombiano Narváez.

Ahora, la situación de Canales no ha cambiado en demasía. Con no demasiados minutos a las órdenes de Eusebio Sacristán, el santanderino podrá negociar libremente con cualquier equipo a partir del lunes, pues su contrato expira el 30 de junio de 2018 y su agente no ha recibido de momento propuesta alguna de renovación por parte de la Real Sociedad.

Otros clubes, tanto españoles como extranjeros, sí se han movido ya para llevarse al talentoso mediapunta. No está entre ellos el Betis, según ha podido saber ESTADIO, ya que la prioridad de Serra está en traer a un central polivalente que pueda jugar como lateral izquierdo, así como un extremo vertical y con movilidad. No obstante, se trata de un objetivo que no se descarta ni mucho menos para la siguiente ventana de transferencias, ya con vistas al arranque de la 18/19.

En este sentido, si Canales no se compromete con nadie ahora y se convierte en agente libre, sus servicios volverían a ser apreciados en Heliópolis, especialmente de seguir en el banquillo su paisano y valedor Quique Setién. Con todo, no ha habido movimientos por ahora al respecto.