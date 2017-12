Joaquín valoró ayer en su tono desenfadado de siempre su renovación por el Betis. En Cope, el portuense sacó a relucir su sentido del humor. "Si no quieren que me vaya, ¿qué hago?", fue su primera frase. "Cuando empezamos a hablar, tanto Haro como el vicepresidente yo quería cuatro años y me dijero, cuatro no te podemos dar porque es de sinvergüenza. Hubo una sintonía total. A mí me hacía ilusión llegar a 2020. Haro me quería aquí de alguna manera y no fue ningún problema llegar a un acuerdo rápido", continuaba el canterano bético, quien medio en serio medio en broma sigue insinuando que podría no ser su última renovación: "Un añito me va a quedar para llegar a los 40. Quién sabe, a lo mejor no es el último".

Para la próxima negociación, se guarda un as en la manga. "No me ha dado tiempo a soltarle lo del extranjero porque llegamos a un acuerdo pronto. Lo del extranjero me lo guardo para la próxima negociación", siguió bromeando.

Para anunciar su renovación, el Betis difundió un divertido vídeo. "Desde marketing me pasaron la propuesta y yo lo vi divertido. Iba con mi vida, las niñas querían participar como locas, así que encantado. Mi hija mayor es más cortada, pero la chica tiene mi carácter. Tengo que pararla. Es graciosa de c...", dijo.

Más serio se puso para hablar del momento del equipo. "La filosofía de Quique y que el equipo tenga mucha posesión a nosotros nos viene fenomenal porque entras más en juego y disfrutas más del fútbol. Porque cuando nos toca defender disfrutamos menos", indicó Joaquín, quien cree que el equipo está mejorando atrás. "En los últimos partidos hemos mejorado muchísimo en la parte de atrás. Somos un equipo valiente y atrevido y por momentos sufrimos. Al principio todo rodaba de categoría y ahora hay que cerrar el grifo".