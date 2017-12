Joaquín, el 'Benjamin Button' de Heliópolis

Este Joaquín de 2017, con 36 años, corre más y está en mejor forma física que el habilidoso extremo de 23 años que conoció en 2004 el entonces entrenador y actual vicepresidente deportivo del Betis, Lorenzo Serra Ferrer.

Lo afirmó el balear durante la rueda de prensa para valorar el

tendrá 38 años, 11 meses y 9 días y estará a solo 21 días más de cumplir los 39; edad a la que, a lo largo de la historia bética, ningún futbolista se ha enfundado las trece barras.

A día de hoy, el más veterano en jugar un partido con el Betis es José Ramón Esnaola, que colgó las botas al final de la 84/85, tras disputar el último de sus 407 partidos como verdiblanco un 19 de mayo de 1985, contra el Atlético en Copa de la Liga con 38 años, 10 meses y 19 días.

Con algo menos se quedó David Belenguer, que jugó su último partido un 2 de junio de 2011, en Segunda división contra el Villarreal B, con 38 años, 5 meses y 17 días. Con 37 ´primaveras´ dijeron adiós otros mitos de La Palmera como Rafael Gordillo, Luis del Sol y Ángel Martín, 'Saro'.

Por lo tanto, si llega a cumplir su nuevo contrato, Joaquín no sólo batirá el récord de encuentros jugados con el Betis, sino que será también el jugador de mayor edad en defender su escudo.

Nadie mejor que el '17' para ostentar estos honores, pues para nada se beneficia de trato de favor alguno, sino que se lo ha ganado a pulso con su gran rendimiento sobre el césped, siendo titular indiscutible y presentando el aval de una extensa carrera exenta de lesiones de gravedad. Un físico privilegiado que convierte a Joaquín en el 'Benjamin Button' heliopolitano, pues, como en la película homónima, lejos de envejecer, da la sensación de que rejuvenece un poco más cada día que pasa. Si sigue igual que hoy, batirá el récord de Esnaola holgadamente. "¿Jugar con 40? ¡Quién sabe!"

Joaquín valoró ayer en su tono desenfadado de siempre su renovación por el Betis. En Cope, el capitán sacó a relucir su sentido del humor. "Si no quieren que me vaya, ¿qué hago?", fue su primera frase, entre risas. "Cuando empezamos a hablar, yo dije que quería cuatro años y me dijeron 'cuatro no te podemos dar porque es de sinvergüenza'", relató en tono de broma antes de decir, en serio que la sintonía fue "total". "A mí me hacía ilusión llegar a 2020. Haro me quería aquí de alguna manera y no fue ningún problema llegar a un acuerdo rápido", continuó el canterano bético, quien medio en serio medio en broma insinuó que podría no ser su última renovación: "Un añito me va a quedar para llegar a los 40. Quién sabe, a lo mejor no es el último".

De cara a la próxima negociación, se ha guardado un as en la manga. "No me ha dado tiempo a soltarle lo de las ofertas del extranjero porque llegamos a un acuerdo muy pronto. Eso me lo guardo para la próxima negociación", dijo entre carcajadas.

Más serio se puso para hablar del momento del equipo. "La filosofía de Quique y que el equipo tenga mucha posesión nos viene fenomenal, porque entramos más en juego y disfrutamos más del fútbol. Porque cuando nos toca defender disfrutamos menos", indicó el '17', quien cree que el equipo está mejorando atrás: "En los últimos partidos hemos mejorado muchísimo en la parte de atrás. Somos un equipo valiente y atrevido y por momentos sufrimos. Al principio todo rodaba de categoría y ahora hay que cerrar el grifo".