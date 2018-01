Javi García: "El Betis me convenció por, proyecto, fichajes y entrenador"

Javi García ha concedido una entrevista a UEFA.com en la que ha hablado de la actual temporada con el Betis y también ha hecho repaso de su carrera futbolítica.

- ¿Cómo valora este inicio de temporada?

- El balance es positivo porque si a todos nos hubiesen preguntando a principios de temporada si a estas alturas hubiésemos querido estar como estamos, a tres puntos de Europa, todos hubiésemos firmado.

- ¿Por qué se decantó por regresar a España?

- He estado mucho tiempo fuera. Prácticamente toda mi carrera la he jugado en el extranjero y otro reto para mí era darme a conocer más a fondo en mi país, en mi liga. La propuesta del Betis fue la que más me llamó la atención deportivamente, se estaba haciendo un gran equipo, con un grandísimo entrenador, grandes fichajes y la verdad es que pintaba muy bien y decidí formar parte de ese proyecto.

- ¿Cómo se ha adaptado al estilo de Quique Setién?

- Muy bien, al final lo que quiere el míster es lo que todo jugador quiere, a todos nos gusta tener la pelota, se disfruta muchísimo más, todos estamos disfrutando como niños. Personalmente me encanta su manera de ver el fútbol, su manera de entrenar, de afrontar los partidos. Mi posición en esa forma de jugar la hace más importante de la que es y estamos pasándolo muy bien.

- Ha actuado como central y pivote defensivo en el Benfica, Zenit... ¿En qué rol se encuentra más cómodo?

- He sido toda mi vida mediocentro, incluso más adelante cuando era más joven. Es donde me siento más cómodo. No sé cuándo, pero algún día me llegará el momento de jugar de central. Es una posición en la que también me siento bastante bien, quizás tengo que coger un poco algunos movimientos, porque he jugado poco ahí y uno tiene que estar más concentrado. En las dos posiciones me siento bien, pero mi posición natural y en la que me desenvuelvo mejor es la de mediocentro.

- Ha jugado en la liga española, en la portuguesa, en la Premier League y en Rusia. ¿Con qué etapa se quedaría de las que ha vivido?

- En el Benfica fueron años muy buenos, disfruté mucho en la ciudad, en el club, con la afición. Ahí fue la primera vez que sentí el placer de jugar en un gran club, era un jugador importante, y también empecé a sentir la responsabilidad de hacer las cosas bien. Futbolísticamente y personalmente rendí a un gran nivel y fueron tres años muy bonitos.

- ¿Qué aprendió de ese Madrid de 'Los Galácticos' con sólo 17 años?

- Una de las cosas que quizás me marcó y me llamó mucho la atención fue todo lo que trabajaban jugadores como Figo, Beckham, Zidane, Raúl, Ronaldo. Llegaban una hora y pico antes del entrenamiento y se metían en el gimnasio a entrenar. Ver cómo jugadores de ese nivel lo hacen, te obliga en cierto modo a hacerlo porque nosotros no éramos nadie.

- En sus tres años en el Benfica alcanzó las semifinales de la UEFA Europa League 2010/2011 cayendo ante el Braga en la vuelta. ¿Qué supuso esa eliminación cuando estabais tan cerca de la final de Dublín?

- Ese fue el palo más grande que me he llevado en el fútbol, porque era muy joven, tenía la posibilidad de jugar una final de una competición europea, y uno no sabe cuándo va a tener la oportunidad de estar ahí. De hecho no he vuelto a tenerla. Fue duro porque no lo esperábamos, me acuerdo de estar en el vestuario después del partido y no reaccionaba, no era consciente de lo que había pasado.

- Y luego llegó el City. ¿Cómo fue su experiencia en Mánchester?

- Fue un salto bastante grande porque ya iba a una gran liga, iba al campeón de la Premier. Es cierto que los primeros meses fueron bastante complicados para mí, la mayoría de las noches me despertaba a las cinco o seis de la mañana, y no podía dormir más. Ya en el segundo año disfruté más, creo que jugué muchísimo. Los últimos 15 o 20 partidos de la Premier, cuando nos estábamos jugando el título, los jugué prácticamente todos. Al final estuve dos años allí, conseguí una Premier, que no es nada fácil. Hay jugadores que han estado allí muchísimos años y no la han conseguido.

- En el Zenit llegó hasta los cuartos de final de la Europa League siendo eliminado por el Sevilla. ¿Se vio con opciones de levantar el título?

- Lo más complicado que teníamos ese año en la Europa League era la eliminatoria contra el Sevilla porque luego las semifinales y la final eran rivales de menor envergadura. Fuimos a Sevilla con muchísimas bajas y aún así sacamos un buen resultado. En nuestro campo lo hicimos de lujo y conseguimos empatar la eliminatoria. Creo que pecamos de falta de veteranía, porque conseguimos hacer lo más difícil. Confiamos en que íbamos a marcar otro gol pero al final les dimos mucho espacio y nos metieron un gol que les metió a ellos.