El derbi de Reyes que Toni no olvida

El Sánchez-Pizjuán acogerá este 6 de enero, día de Reyes, un partido muy especial entre Sevilla y Betis; un derbi hispalense que, por tercera vez en su historia, se celebrará en la Fiesta de la Epifanía, después de que el segundo, y último hasta la fecha, se disputara el 6 de enero de 2016, cuando el Betis cayó 0-2 ante el Sevilla de Emery en el Benito Villamarín en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey. Similar suerte corrieron los verdiblancos en el primero de ellos, jugado en enero de 2008, cuando el Sevilla de Manolo Jiménez se impuso por 3-0 en Nervión. Un encuentro que, sin embargo, recuerda como el mejor de los regalos de Reyes Antonio Sánchez Cabeza, Toni para los béticos. Canterano que en citada fecha debutó en Primera división con la elástica de las trece barras. "Para mí, como bético y canterano, fue lo máximo. Debutar en Primera, y encima en un derbi; era lo que cualquiera canterano sueña", rememora para ESTADIO Deportivo el ahora jugador del Gerena, quien, eso sí, no olvida que el Sevilla les "pasó por encima" debido a que "la dinámica del equipo" verdiblanco "no era positiva".

"Debuté el miércoles en Copa ante el Elche, en casa. Fui titular, ganamos 3-0, luego en el vestuario, el míster me dijo que me preparara, que venía el derbi. Me pegué un par de noches sin dormir en las que le daba muchas vueltas a la cabeza. Pasó muy rápido, pero fue muy intenso; lo recuerdo como un momento muy feliz", asegura Toni, quien recuerda cómo casi se le trunca su debut en la elite: "La película va de que iba a salir de titular, pero acabé el partido contra el Elche con calambres y el míster me dijo que el derbi lo jugaba sí o sí. No llegué al cien por cien, pero poco antes de la media hora se lesionó Rivas o Melli, no recuerdo bien, y tuve que entrar. Fue un calentamiento exprés, dos carreras".

Un momento que este sábado, en el Sánchez-Pizjuán, donde asistirá junto a sus amigos, el canterano bético volverá a recordar con alegría. "Son sensaciones y recuerdos muy bonitos; se te pasan por la cabeza y dices ´yo he estado ahí representando al equipo que quiero´. Estoy teniendo la suerte de que no coincidimos, el Gerena y el Betis; cada vez que tengo oportunidad voy a verlo. Ya tengo mi ticket para ir al derbi, voy con los amigos. Será un día ajetreado y bonito, esperemos que de vuelta sea igual", bromea el bético, quien este año, por Reyes, espera un triunfo como regalo.