Durmisi, rotundo sobre su salida del Betis

Riza Durmisi se ha mostrado hoy muy rotundo con respecto a su salida del Betis. El lateral izquierdo ha asegurado en Radio Marca que seguirá hasta el final de la presente temporada. "Las informaciones que hablan sobre una posible salida mía del Betis u ofertas son mentira. Estoy centrado aquí y estaré seguro hasta final de temporada", ha señalado.

Según una información de AS, el Betis está dispuesto a escuchar ofertas por él a partir de seis millones de euros, aunque el internacional es más reacio a cambiar de aires en mitad de la temporada, tal y como ha asegurado hoy.

Durmisi, elegido en el once ideal de Dinamarca de 2017, también ha hablado sobre la importancia del derbi ante el Sevilla. "Trabajamos y luchamos para llegar como el míster quiere", ha señalado el nórdico, quien cree que el duelo puede ser un punto de inflexión: "Si ganamos el partido creo que podemos subir hacia arriba. Creo que puede variar el rumbo. Pensamos en el partido del sábado porque todo el mundo en el Betis sabe cómo se vive este partido aquí. Pensamos en el sábado, no más allá".

Durmisi marcó en el último derbi ante el Sevilla. No le importaría repetir, aunque lo que más desea es un triunfop: "Nunca olvido el gol ante el Sevilla, pero como no ganamos no estoy feliz. Ojalá ganemos el sábado y pueda marcar".