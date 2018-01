El exótico equipo en el que se juntarán Doblas y Vidakovic

Toni Doblas abandona el San Fernando de la Segunda división B y se marcha al Cerezos Negros de la Liga Filipina, un exótico y lejano destino en el que se enrolará el ex guardameta del Betis.



En la presente campaña era titular indiscutible en el conjunto gaditano y se encontraba realizando una buena temporada a sus 37 años. Pero ha decidido marcharse a Filipinas en busca de una aventura más en su carrera, al equipo que entrena un viejo conocido del Betis, Risto Vidakovic. El serbio fue jugador del Betis entre 1994 y 2000 y entrenó al filial verdiblanco en la temporada 2011/2012.



Este no es el primer destino exótico en el que se ha aventura Doblas, ya que ha jugado en Azerbaiyán, Finlandia e India. Por ello, se encontrará con un nuevo país, pero no con lo desconocido, ya que se ha adaptado bien a los demás destinos lejanos en los que se ha aventurado.



El Cerezos Negros FC es uno de los equipos más fuertes de la Liga de Filipina, ya que la temporada pasada acabó en segunda posición y se le escapó el título por solo un punto, por lo que intentará que en este 2018 no le ocurra lo mismo. Para eso llega el exjugador verdiblanco, para reforzar la plantilla y aspirar al título.



Antonio Doblas Santana se formó en la cantera del Betis hasta que llegó a hacerse con la titularidad en el primer equipo, coincidiendo con la mejor época de los verdiblancos en el siglo XXI y apuntando en su palmarés la Copa del Rey del año 2005. En 2008 se marchó de Heliópolis al Zaragoza y posteriormente jugó en Huesca y Xerez, alternándolo con La Romareda. En 2013 decidió probar suerte fuera de España y se marchó al FK Khazar Lankaran de Azerbaiyán. Tras ello, fichó sorprendentemente por del Nápoles. En Italia no disfrutó de muchos minutos, pero conseguía ganar la Copa. En 2014 seguía con su aventura internacional y se marchaba al Helsinki de la Liga Finlandesa, donde conseguía alzarse con la Liga y la Copa de ese país. Tras su periplo en el norte de Europa volvió a España para jugar en 2º B y alternó esta categoría con la Liga India, jugando en Cornellá, Dehli Dynamos, Toledo, Extremadura y San Fernando. En este 2018 probará suerte en Filipinas, donde se le espera con expectación.