Guardado: "Queremos cambiar la historia en los derbis"

Andrés Guardado ha pasado por los micrófonos de Radio Sevilla, donde ha hablado mucho del derbi contra el Sevilla, pero también del apoyo de la plantilla a Setién en los momentos complicados o de lo que espera de México en el Mundial.

El derbi, desde el primer día: "Desde el primer día que fiché por el Betis, la gente, la afición, la gente del club me decía que era un partido muy importante y tengo ganas de vivir un partido como el derbi. Cuando estaba todo cerrado, me presenté y firmé ya empezaron con los comentarios, secretarios, gente de la oficina. Todos hacían el comentario de: 'Hay que ganar al Sevilla'. Así sabes la importancia que tiene este partido para los béticos".

El Sevilla, con un presupuesto mayor: "Sabemos que en los 90 minutos de un partido el tema de presupuestos queda a un lado. Cuando se juega un derbi se juega más que partiendo de esa idea. Nadie se siente inferior, esa es mi sensación. En los últimos años el derbi no ha ido del todo bien, pero hay ganas de cambiar esa dinámica".

Cambiar la historia reciente: "En el vestuario no se habla del pasado. Lo bueno de este año es que somos muchos buenos y en nuestra cabeza no entra eso que pueda pesarnos. Como equipo pensamos que podemos ganar al Sevilla. No partimos con la cabeza de decir: 'hace mucho que no ganamos'. No nos pasa por la cabeza porque no hemos vivido en carne propia esos partidos. Pensamos que es un buen momento para cambiar la historia en los derbis para el Betis. Vamos a intentar hacer borrón y cuenta nueva y escribir una nueva historia en los derbis".

El estado de Rubén Castro: "Es pronto para decir cómo está Rubén. Apenas lleva dos días con nosotros. Estamos trabajando intenso para llegar bien y el entrenador es el que tiene que decidir. He hablado con él y me ha dicho que se ha mantenido entrenando solo, pero no es lo mismo. Rubén ha trabajado aparte cuando hemos jugado los partidillos. Pero no vamos a descubrir a Rubén ahora. La que tenga la va a marcar como ha hecho los últimos años".

Carácter y calidad: "Hay que tener carácter para jugar al fútbol en general, no sólo estos partidos. El que diga que un futbolista no tiene carácter es que no lo conoce en profundidad. Hay que tener personalidad para llegar a Primera división. Luego en el campo pues unos son más intensos y otros mantienen más las formas. En ese aspecto trato de transmitir eso a los compañeros".

Sin entrenador: "Afortunadamente hay una plantilla con una mezcla muy buena de veteranía y juventud. No va a ser la primera vez que muchos juguemos sin entrenador en el campo. Sabemos bien lo que quiere Setién".

El estado de Javi García: "Javi acaba de regresar de una lesión y se ha entrenado perfectamente. Yo espero estar para 90 minutos. Al entrenador siempre le digo que estoy para jugar".

Cambio en el Sevilla: "El cambio de entrenador puede ser importante para el Sevilla porque les puede motivar. Se habla que vienen con presión, pero también lo pueden tomar por el lado positivo y demostrar los que jueguen que pueden hacerlo bien. Espero un Sevilla intenso, además están en su campo, que es un plus para ellos. Para nada espero un Sevilla en crisis".

Apoyo a Setién: "Nosotros estamos contentos con nuestro entrenador. Vamos a muerte con él. Esperamos que no sólo llegue al derbi, sino al final de temporada y muchos años como él quiere. Ojalá los jugadores podamos devolver la confianza con triunfos".

Respaldaron al entrenador: "Tuvimos una pequeña reunión tras el partido de Las Palmas en la que le dijimos que confiábamos plenamente en Quique y que la solución no estaba en el cambio del banquillo, sino que estaba dentro. Seguimos con la misma idea, disfrutamos del fútbol con la pelota y es normal que haya errores cuando se implanta algo nuevo. Pero sabemos que el fútbol es de resultados y tenemos que darlos. Tampoco hizo falta que explicáramos todo porque Serra también tiene confianza en él".

Apuesta por ganar el Mundial con México: "En México tenemos una generación que intenta cambiar la mentalidad del fútbol mexicano y de los jugadores mexicanos. Me comparo con España, que siempre ha tenido muy buenos jugadores y les faltaba un pasito. Y cuando lo dieron mira en lo que se ha convertido. Creo que somos parecidos, guardando las distancias, y creo que nos falta el pasito para explotar todo nuestro potencial. Tenemos una generación muy buena y podemos pelear con los mejores".