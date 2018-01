Rubén Castro no le cierra la puerta a otro delantero

Tras fallar el serio intento por Nicolás Tagliafico, quien ha viajado hoy para firmar con el Ajax, el Betis sigue rastreando el mercado en busca de un central-lateral zurdo (se le busca equipo a Alin Tosca, el último fichaje de Miguel Torrecilla, junto a Rubén Pardo), además de un extremo versátil y profundo, tal y como ya informó ESTADIO.

Desde algunos medios se apunta que, tras volver Rubén Castro, en Heliópolis ya no tienen pensado tocar más la delantera, pero no es así. Sin tener una necesidad extrema, porque Setién sabe que podría tirar hasta junio con el canario y Sergio León, el cántabro sí que ha hecho ver a Serra la necesitad de contar con un punta de otro perfil, similar al de Tonny Sanabria (se sospecha que podría perderse lo que queda de temporada), Pablo Caballero (a quien tuvo en el Lugo) o Willian José (Las Palmas), pues 'su' Betis ha marcado casi todos sus goles en remates tras centros laterales.

Aun pudiendo actuar escorados, a priori será complicado que Setién utilice a Rubén Castro y Sergio León juntos, ya que sus perfiles se 'pisan' y el técnico verdiblanco no tiene intención de cambiar, con sus matices, el 4-1-4-1. Enero es un mes tremendamente complicado y son muchos los clubes que buscan delantero, pero el Betis va a intentar traer uno distinto a los que ya tiene. Si no lo logra, Setién deberá tirar con lo que hay, que no es poco aunque sí diferente a lo que entiende que mejor le va a su idea de juego.