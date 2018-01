En el Betis todos se quieren apuntar al derbi

En el Betis no hay ni un sólo jugador que se quiera perder el derbi. De hecho, salvo Amat, que deberá cumplir su sanción tras ser expulsado ante el Athletic Club, y los lesionados de larga duración Joel Campbell y Tonny Sanabria, el resto se está empleando a fondo para llegar en las mejores condiciones al partido ante el Sevilla de este sábado.

En una sesión eminentemente táctica, que comenzó con ronditos y partidillos de fútbol tenis, Setién pudo contar con todos sus jugadores, incluidos Javi García y Andrés Guardado. Ambos venían de varias semanas lesionados, pero han aprovechado el parón por las Navidades para completar su recuperación.

Así, ayer volvieron a completar una nueva sesión de entrenamientos con absoluta normalidad, una jornada que volvió a estar marcada por el regreso de Rubén Castro, que sigue centrando todas las miradas.

El canario, no obstante, no probó en el teórico once de Setién para el derbi, un equipo de gala con Adán, en portería; Barragán, Feddal, Mandi y Durmisi, en la línea de cuatro. Javi García en el pivote, con Fabián y Guardado algo más adelantados; Tello, en una banda; Joaquín, en la otra; y arriba, Sergio León, que será la referencia ofensiva en el Ramón Sánchez-Pizjuán.