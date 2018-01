Colocan a Achraf en la órbita del Betis

Desde la prensa marroquí apuntan a que el Betis estaría interesado en hacerse con los servicios de Achraf Hakimi de cara a la segunda mitad de la temporada. En su país de origen indican que sería una cesión hasta el mes junio y en el próximo verano volvería a Chamartín.

El joven lateral del Real Madrid se está ganado un puesto en el primer equipo como suplente de Dani Carvajal, convirtiéndose en la alternativa para Zidane a la hora suplir a los lesionados y para rotar cuando se acumulaban demasiados encuentros. Esto le ha hecho llegar a disputar nueve partidos entre todas las competiciones, algo que a comienzos de temporada no se imaginaba. Pero estos minutos de los que disfruta no son suficientes para desarrollar todo su potencial, por lo que podría salir cedido en este mes de enero y disfrutar de más minutos en otro equipo de LaLiga.

En principio, el Betis no busca ningún un jugador para el lateral derecho en este mercado de invierno, ya que con Barragán y Rafa Navarro parece cubierto, pero quizás desde Heliópolis piensen en subir el nivel de la posición y hacer que Barragán tenga competencia a la hora de ganarse la titularidad. El exfutbolista del Valencia es titular indiscutible y lo ha jugado prácticamente todo, pero el de Salteras solo ha jugado dos encuentros de Liga y los dos partidos de Copa contra el Cádiz, donde sobre todo en la vuelta no estuvo fino y manifestó que no se encuentra en su mejor momento. Por ello, quizás se decida dar salida al canterano bético en busca de minutos, que recupere su mejor versión y obtener a Achraf para subir el nivel del lateral derecho verdiblanco.

Una razón para desembarcar en el Betis sería su compatriota Zou Feddal, con el cual podría tener conexión en la línea defensiva y pulir su preparación junto a un posible compañero de cara al Mundial de Rusia del próximo verano.

Además del equipo que entrena Quique Setién, Getafe y Alavés estarían interesados en hacerse con los servicios del caterano blanco. El Getafe quiere dar competencia a esa posición, que ocupa Damián Suárez, mientras que el Alavés ha tenido que tirar del filial para defender la banda derecha, por lo que la incorporación del jugador merengue se podría ver con buenos ojos en Mendizzorroza.