Durmisi tiene ya la puerta entreabierta

El Betis no sólo escucha ofertas por Durmisi, sino que, según ha podido corroborar este periódico, ha movilizado a varios intermediarios para que sitúen su nombre en diferentes Ligas europeas durante el recién iniciado mercado invernal. Y eso que, cuando el danés ofreció su mejor rendimiento, coincidiendo con la llegada al banquillo el curso pasado de Víctor Sánchez del Amo y su apuesta por una línea de tres centrales y dos carrileros largos, en la planta noble de Heliópolis se hizo caso omiso al interés, especialmente generado en la Premier League, de varios clubes en el lateral zurdo, llegándose a especular con cantidades que rondaban los doce millones de euros -costó dos, pagados al contado eso sí- e, incluso, con que algún grande de Inglaterra abordara su cláusula de rescisión, de 20.

Ahora, el rendimiento del nórdico de ascendencia albanesa ha bajado considerablemente, en parte por una serie de lesiones encadenadas en el arranque de la temporada que perjudicaron su puesta a punto en pretemporada. Poco a poco, Durmisi ha recuperado parte de sus prestaciones, sin llegar al nivel ofrecido en su estreno en LaLiga. Quizás por ello, su acoplamiento al 1-4-1-4-1 (ahora transformado en los últimos encuentros en un 1-4-2-3-1) de Quique Setién no ha sido la esperada, quedándose a medio camino entre unas virtudes ofensivas que no terminan de aparecer con fluidez y una seguridad defensiva que nunca fue su fuerte en realidad, pese a su habitual rol cumplidor.

De momento, Grecia y Turquía son los únicos destinos desde los que se ha mostrado predisposición a fichar a Riza. Según As, el Betis ha puesto como precio de salida el de seis millones de euros. Una decisión que encaja en la matización que se ha producido en la planificación deportiva en este mes de enero. De esta manera, parece que la prioridad para reforzar la zaga no es ya la contratación de un central zurdo que pueda adaptarse al costado para cubrir la salida (que aún se pretende) de Tosca, sino más bien un lateral que pueda desempeñarse ocasionalmente por dentro. De Héctor Moreno se pasó a Tagliafico, por ejemplo. Además, una propuesta en este momento de 3,8 millones por el defensor de Independiente, teniendo en cuenta además que se pretende la contratación de un atacante versátil y que las limitaciones presupuestarias son evidentes, únicamente cuadraría con la marcha de un futbolista importante que dejara fondos en la caja. Sea como fuere, el mercado invernal acaba de arrancar, amén de que Durmisi no está dispuesto a irse a cualquier sitio ni a cualquier precio.