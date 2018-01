Parte médico del Betis para el derbi

Durante la rueda de prensa previa al derbi, el técnico del Betis, Quique Setién, ha dado lo que ya se ha convertido en el tradicional parte médico del cántabro. "Javi García y Guardado llevan entrenando prácticamente toda la semana. Javi está bien y confiamos en que esté en condiciones de jugar, igual que Andrés (Guardado), que ya tiene olvidada su lesión y podemos contar con él perfectamente", ha indicado Setién, quien ha dejado claro que este sábado, en el Sánchez-Pizjuán, ambos podrán formar parte del once titular del Betis ante el Sevilla.

Respecto al resto de la plantilla, Setién ha aclarado que Rafa Navarro cuenta "con algunas molestias en la pierna", mientras que Campbell y Sanabria necesitarán "algo más de tiempo" para volver aunque poco a poco van evolucionando de manera positiva: "Se han incorporado con el grupo y están haciendo trabajo. Ya los tenemos con nosotros, aunque no estarán aún".

Junto a ello, Setién ha dejado claro que cuenta con Rubén Castro para el derbi, aunque no ha precisado que sea titular, pues está falto de entrenamientos: "Es una pequeña incógnita, de cómo va a estar. Lleva solo tres o cuatro sesiones. Es obvio que no va a estar en su mejor momento. Todos sabemos cómo es, pero lo importante es que lo que sabe hacer bien, pues que lo haga bien. Quizá para algunas facetas le va a faltar algún entrenamiento más. Veremos qué puede aportar en este partido; lo que te da la forma es entrenar con tus compañeros pues hacerlo por tu cuenta, y sin competir, está bien pero no es lo mismo. Irá convocado, porque es obvio. Pero habrá que ver cómo está".