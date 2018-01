Su sanción, dónde verá el derbi y los "factores externos", según Setién

Quique Setién vivirá su primer derbi fuera del área técnica a la que está acostumbrado a pisar en cada partido. Tras ser expulsado en el último partido ante el Athletic Club (también su segundo Éder Sarabia) y recibir un castigo de tres partidos de sanción, el técnico verdiblanco se toma con "resignación" su situación. "Me lo tomo con resignación, pero tengo dentro una sensación de impotencia y frustración enorme, porque creo que es absolutamente desproporcionado las consecuencias con el hecho. Otras veces han sido más serias y me parece desproporcionado, tengo frustración e impotencia, pero no me queda otra que perderme estos tres partidos", ha dicho en rueda de prensa.

De esta forma, serán los dos preparadores físicos, con Marcos Álvarez a la cabeza, los que hagan las funciones de entrenador. "Yo no estoy permanentemente dando órdenes, es cierto que en algún momento puedes percibir cosas desde el banquillo que pueda incidir en algo, pero los que estarán en el banquillo nos conocen perfectamente y los futbolistas saben cómo jugamos. Estoy seguro que las personas que estarán en el banquillo se harán valer y notar si es necesario. Los dos van a estar juntos, alguno dirá alguno, no es especialmente importante quién llevará la voz cantante, en ese sentido estamos tranquilos", ha explicado.

En cuanto a qué hara él, Setién tiene dos opciones: "No sé si me quedaré en casa, es una opción, la otra es colocarme en un palco, que será la más clara, y asumir con esa indignación lo que me toca vivir. Trataremos de cumplir con las órdenes de comportarnos bien, quizás vaya a misa por la mañana a pedir perdón y hacer un examen de conciencia para comportarme como una persona ejemplar".

Setién ha dejado bien la lección bien aprendida a los jugadores, aunque cómo el dice, siempre hay otros factores: "Tratamos de llegar hasta lo más mínimos detalles pero luego la realidad será lo que hagan los futbolistas dentro del campo. También están los momentos donde dependes puntualmente de la suerte, espero no tenerme que acordar de factores externos que influyan en el resultado final del partido".