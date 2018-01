Sergio León y su relación con Joaquín: "A ver si me mete como vicepresidente del Betis"

Durante su extensa entrevista con ESTADIO Deportivo en la que Sergio León trata toda la actualidad del derbi y los problemas con los que ha tenido que lidiar hasta conseguir debutar en Primera y disfrutar ahora del Betis en la elite, el delantero también se refiere al retorno de Rubén Castro, a su estrecha relación con Joaquín, quien ha pasado de ser un ídolo de su infancia a convertirse en uno de sus mejores amigos, y a sus planes de futuro, sobre los que bromea y se ve como el 'López Catalán' de un Joaquín presidente del Betis.



- Aumenta la competencia en la delantera con Rubén Castro.

- Todos sabemos que Rubén es Rubén. Tenemos un buen refuerzo e intentaremos que nos ayude muchísimo, que nos aporte goles y toda la experiencia que tiene. La verdad es que estamos muy contentos todos de que haya venido.

- Poder trabajar codo con codo con el goleador histórico del Betis, imagino, será también un aliciente para un delantero de la casa como Sergio León.

- Sí. Al final hay que intentar coger un poco de todo; tanto de él como de Joaquín, o de la experiencia de Adán, aunque no sea jugador de campo. Todo suma.

- Ya que habla de Joaquín. Ha pasado de ser uno de sus ídolos de la infancia a compartir vestuario con él y mantener una relación muy estrecha.

- Sí, la verdad es que es un artista como persona. Como jugador ya lo conoce todo el mundo, pero como persona? También, de verlo en la tele y en Internet. Pero la verdad es que es tal como se ve, una persona muy cercana, muy buena, que sabe lo que hace en cada momento y sobre todo conmigo. Hay una relación muy estrecha e intenta llevarme por el mejor camino.

- Y usted a él también, ¿no?

- Y yo a él. Nos agarramos mutuamente y cuando él la va a liar, pues lo intento coger yo un poquito. Si no puedo, pues la acabamos liando los dos juntos (bromea).

- ¿Lo ve siendo presidente del Betis algún día?

- Quién sabe. Joaquín tiene mucha historia ya recorrida en el club como para tener argumentos para ello algún día. La vida da muchas vueltas. Si es presidente, a ver si me mete a mí como vicepresidente o como director deportivo. Que me haga un hueco donde pueda (bromea).

- ¿Dónde se ve en el futuro?

- Pues no lo sé, espero que esté aquí muchos años y pueda retirarme en el Betis. ¿Dónde mejor que aquí?

- Ahora está de moda hacerlo en China o en algún otro destino exótico.

- Hombre, eso, llegado el caso, ya se vería. Como gustarme, me gustaría quedarme aquí toda mi vida, y ser vicepresidente con Joaquín (ríe).

- Hablando de retirada, ¿seguiría ligado al fútbol o cortaría por lo sano con el balón?

- Me gustaría, pero no como entrenador. Para mandar a gente no sirvo mucho. Pero dentro de algún club, como director deportivo, ojeador; para ir a ver a los niños. Sí es verdad que me gusta mucho ir a ver fútbol y que me da igual la categoría. Para eso sí creo que serviría.

- ¿Qué jugador de la plantilla le ha sorprendido más?

- Adán, como persona, pues no lo conocía. Antonio es un pilar dentro del vestuario; un gran compañero y está siempre ahí pendiente, metiendo caña a todo el mundo. Me ha sorprendido también mucho Javi García, que ha estado en muchísimos equipos grandes y se ve un chaval sencillo, cercano; muy buena persona. Otro que me ha sorprendido muchísimo es Antonio Barragán. Joaquín y esa gente no te lo voy a decir porque eso ya no le sorprende a nadie. Pero Barragán, tanto como persona como a nivel de futbolista, sí que es verdad que me ha sorprendido. Hace poco lo estaba hablando con él, que yo lo recordaba con el Valencia, que el resto no lo había seguido mucho. En el Valencia no subía tanto la banda, no colgaba tantos balones, no participaba tanto; éste está siendo su mejor año futbolístico con diferencia y ojalá se cumplan ya los partidos que le quedan para que se quede con nosotros y pague el Betis la cláusula de compra. Como futbolista y como compañero es un ´crack´.

- ¿Y Setién, le ha sorprendido? Hace un mes lo querían echar todos y hace tres meses era el mejor entrenador del mundo.

- La plantilla ha estado y está con el míster desde el primer día. Él, y todos los que han llegado con él, han calado mucho en la plantilla desde el primer día y creo que más allá de entrenador es... Un amigo no, porque queda feo decirlo. Pero un entrenador que sepa llevar al vestuario como él y su grupo de trabajo es complicado. Somos muchos, todos queremos jugar y tener minutos. Aquí está contento hasta el que tiene menos minutos. Yo por eso te dije antes que no sabría llevarlo de esa manera, porque es complicado.

- ¿Qué ocurre en el Villamarín, que ya no es ese fortín que tiempo atrás era?

- Pues no lo sé. No están saliendo los resultados como queremos y deseamos. La verdad es que con el trabajo de la semana conseguiremos cambiar la dinámica que llevamos y ganar el próximo partido en casa. Primero viene el derbi.

- Está obsesionado con el derbi.

- Es lo que toca. Hay muchas ganas y hay que hablar de lo que toca, ya luego hablaremos del Leganés.