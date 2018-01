Setién: "Será un derbi igualado"

Quique Setién ha reconocido en sala de prensa que poco a poco va asimilando lo que supone el derbi en la ciudad de Sevilla. "Estoy viviendo ahora este derbi, estoy percibiendo sensaciones de todo lo que te rodea, de gran parte de los aficionados, aquí todo el mundo es del Sevilla o del Betis, hay familias donde el marido es del Sevilla y la mujer del Betis... Es algo excepcional que casi trasciende a lo que pasa en el resto del campeonato, siento una gran responsabilidad. Es una situación realmente comprometida para todos porque sabes lo que significa, una victoria en el derbi es un bálsamo, un respaldo importante en nuestra idea de cara consolidar todo lo que estamos haciendo. Para este partido todo tiene un gran significado y esperemos poder superar a un equipo que hace tiempo no se supera", ha admitido.

Y una buena muestra de la importancia del derbi ha sido la presencia de miles de aficionados en el entrenamiento de hoy. "Es realmente extraordinario, me llamó la atención ya en el amistoso ante el Écija, y hoy igualmente. Uno desde que llega se da cuenta del significado que tiene este partido. De toda la pasión que emerge y de los sentimientos que hay entre los dos equipos. Vivirlo siendo parte es extraordinario, sentir muchas cosas y espero que todo vaya bien, que le podamos dar una alegría a la afición al terminar el partido, con una victoria evidentemente", ha aseverado.

Preguntado sobre las palabras de Serra Ferrer en las que aseguraba que esta temporada sí habría derbi, Setién ha comentado: "Todos sabemos el significado de este partido, es obvio que la importancia no es la de un partido cualquiera, todos los jugadores lo saben y hay que exigir un plus si cabe en partidos como este, en los que tienes que poner todo el corazón, toda la inteligencia y es evidente que pueden ocurrir accidentes pero creo que será un partido igualado, los dos se dejarán el alma, más con corazón que cabeza como es normal en estos partidos. Estamos en un buen momento, veo a jugadores que están muy bien, y en esa igualdad espero que se decida a nuestro favor. Me gustaría hacer un buen partido, jugar bien al fútbol y ganar al rival jugando bien".

En cuanto al cambio de entrenador en el Sevilla y si eso le ha trastocado los planes, el preparador verdiblanco ha explicado: "Lo hemos visto contra el Cádiz, teníamos conocimiento de Montella y sus otros equipos. No es Berizzo, pero creo que más o menos podemos intuir lo que van a hacer y cómo van a jugar, no sé si habrá alguna sorpresa pero habrá que esperar a que empiece el partido, pero no creo que vayan a hacer algo extraordinario que nos vaya a coger descolocados. Conocemos cómo juegan sus futbolistas, son las cosas habituales que podemos hacer todos en cada partido. Será difícil que nos podamos sorprender unos a otros".

Sobre la presencia de Nzonzi, con el que Montella sí cuenta, Setién ha dicho: "No solamente tienen a Nzonzi, tienen futbolistas de mucho nivel, Nzonzi es uno más, de un nivel extraordinario, le ha dado mucho al Sevilla en este tiempo, es un jugador a tener en cuenta pero tampoco podemos estar mirando a los jugadores de manera individual, porque nosotros dependemos mucho de lo que hagamos nosotros más que el rival. Tenemos las cosas bastante claras y esperamos sacar ventaja de todo eso".