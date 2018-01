Fabián: "Juego derbis desde los ocho años y como éste, ninguno"

Fabián aseguró que la victoria es el mejor regalo de Reyes posible: "Le hemos podido regalar una victoria a la afición. No hay mejor manera de empezar el año. Es un día muy especial".

El canterano también analizó su tempranero gol: "Fue una jugada muy rápida. Me pude llevar la pelota, ajustarla y marcar. No me lo creía".

"Llevo dese los 8 años jugando derbis, pero como éste no ha habido ninguno. Es mi momento más especial desde que estoy en el primer equipo. Poder ganar un derbi y marcar siendo bético es un sueño hecho realidad", afirmó emocionado.

Fabián aseguró que necesitará varios días para contestar todos los mensajes y felicitaciones: "Todos mis paisanos se alegran". "Hacía falta un triunfo como éste. Ellos tienen muy buenos jugadores, teníamos que salir a morir".