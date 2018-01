Feddal: "He buscado el gol y lo he encontrado"

Feddal: "He buscado el gol y lo he encontrado"

"No sé cómo explicarlo. He buscado el gol y lo he encontrado", remarcó Feddal, autor del segundo tanto. El marroquí calificó como "impresionante" a la afición del Real Betis.

"Cuando vi a los béticos en nuestro estadio se me puso la piel de gallina. Le pido que sigan apoyándonos en las malas y en las buenas. Juntos podemos crecer", explicó Feddal.

El jugador reconoció que el equipo encontró "buenas sensaciones": "Vamos a muerte con el entrenador".