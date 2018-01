Haro: "Esta noche es para celebrar después de años de sufrimiento"

Ángel Haro, presidente del Betis, habló para los medios del club para valorar el triunfo ante el eterno rival. "Nadie lo podía haber pintado mejor. Solo puedo felicitar a los jugadores, al cuerpo técnico y a la afición", sintetizó el presidente bético, que aseguró que estaba tranquilo antes del derbi, despúes de ver como su equipo ha trabajado durante la semana: "Sabía que el equipo iba a competir. Tenían muy clara la meta de sacar el partido adelante. No obstante, el que no se pone algo nervioso en un partido como este es que no tiene sentimientos".

Para Ángel Haro la comunión entre "equipo y afición" ha sido fundamental: "Unidos somos más fuertes. Nadie ni nada nos va a separar de seguir sumando éxitos si estamos unidos".

El empresario animó a los béticos a celebrar el triunfo con todas sus fuerzas: "Esta noche es para celebrar. Llevamos muchos años de sufrimiento", dijo.